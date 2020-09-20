Мінівени на вторинному ринку України сьогодні представлені доволі широко – їх масово везуть з Європи, причому багато з них в дуже непоганому стані. Яе вибрати саме той, що треба?

Компактні автомобілі вагонного компонування більш зручні в користуванні і практичні з точки зору хазяйновитих громадян. При цьому до їхніх переваг треба віднести те, що технічно більшість “вагончиків” базується агрегатній базі хетчбеків та седанів С-класу.

Кузов мінівену практичніше інших, оскільки більш ефективно використовує площу, яку машина займає на дорозі.

Показово, що ціна мінівенів часто не перевищує ціни одноплатформеного легковика – певно, дається взнаки менша популярність і менша престижність машин однооб’ємного компонування в Україні.

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Зробимо огляд найвідоміших автомобілів цього класу 5 – 10 річного віку, які пропонуються зараз на українському вторинному ринку.

Renault Scenic ( $6,4 тис. – 13,5 тис.)

Це один з найбільш доступних компактвенів на українському ринку, він же – один з найбільш поширених, адже одночасно на ринку пропонується майже двісті екземплярів.

Завдяки ціновій доступності багато пригнаних з Європи екземплярів пройшли через руки небагатих власників, тож їхній стан залишає бажати кращого. Більшість двигунів дизельні (1,5 і 1,6 л), трансмісія доступна і механічна, і автоматична.

Kia Carens ($7,2 тис. – 15 тис.)

Надійний автомобіль без особливих технічних вишукувань. Є варіанти як з дизелем (1,7 л та 2,0 л), так і з бензиновим двигуном (2,0 л), причому частина бензинових продається вже з установленим ГБО.

Всі три мотори можуть бути укомплектовані автоматичною трансмісією. В наявності екземпляри, як завезені колись в Україну новими, так щойно імпортовані з Європи.

Opel Zafira ($6,0 тис. – 16,5 тис.)

В наш віковий зріз потрапляють Zafira двох поколінь B і C, це зовсім різні машини, хоча концептуально вони адекватні. Можна знайти версію із 7-місним салоном. Вибір двигунів широкий, хоча більшість моторів традиційно дизельні.

Щодо трансмісій, то автомат доведеться пошукати. У продажу чимало екземплярів з Німеччини, які мають щедру комплектацію внутрішнього ринку.

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Peugeot 3008 ($7,3 тис. – 15 тис.)

Кросовер, який і справді важко віднести до певного класу. Ала салон із високою стелею дає нам право віднести цю модель до компактвенів. Двигуни як дизельні, так і бензинові, як атмосферні, так і турбовані – і усі об’ємом 1,6 л.

Більшість екземплярів 3008-го – “на механіці”, хоча не рідкість і автоматична трансмісія – класична гідромеханіка або робот. Трапляються геть нафаршировані версії – зі скляним панорамним дахом, “пелюстками” перемикання передач під кермом і проектором даних на лобове скло.

Peugeot 5008 ($7,5 тис. – 15,1 тис.)

Більш місткий автомобіль, багато з яких постачаються з трьома рядами сидінь. Незважаючи на сімейне призначення, дизайн виразний і нетривіальний. Більшість двигунів на нашому ринку – дизельні 1,6-літрові, хоча трапляються також 1,6-літрові бензинові, а ще рідше – 2,0-літрові дизельні.

Трансмісія здебільшого механічна, хоча за бажання можна знайти і автоматичну. Топові комплектації мають шкіряний салон, камеру заднього ходу та панорамний дах.

Ford C-Max ($5,8 тис. – 14,5 тис.)

Крім суто мінівенівських принад у цієї моделі є дещо особливе – гостре, чутливе управління. Двигуни бензинові і дизельні, але є навіть гібридні версії з 2,0-літровим ДВЗ, при чому версії Plug-in можуть проїхати до 40 км суто на електриці.

Чимало авто цієї моделі були завезені в Україну офіційно новими, що дає таким екземплярам певні переваги. З іншого боку, найсвіжіші екземпляри C-Max будуть “американцями”.

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Seat Altea XL ($6,5 тис. – 14,2 тис.)

Малопоширений, але стильний і добротний автомобіль з німецькою механікою всередині і з динамічною харизмою. Незважаючи на розміри, вен добре керується, 5-місний салон комфортний.

Двигуни переважно дизельні, але вибір бензинових теж є. Більшість запропонованих машин завезені з Європи, хоча офіційні продажі в Україні свого часу теж провадился.

Citroen C3 Picasso ($5,4 тис. – 15,0 тис.)

Скромний за розмірами компактвен має яскраву зовнішність і зручний (хоча і не дуже просторий) салон. Крім дизельних, є певний вибір бензинових моторів.

Легко підібрати варіант з автоматичною трансмісією, причому це може бути як робот, так і класичний гідромеханічний агрегат.

Citroen C4 Picasso ($6,0 тис. – 17,0 тис.)

В нашу добірку потрапили C4 Picasso двох поколінь. В будь-якому випадку це яскравий і зручний автомобіль. Двигуни майже винятково дизельні, близько половини комплектацій – з автоматичною трансмісією (робот або гідромеханіка).

Частина пропозицій на ринку – це машини першого покоління, колись куплені у офіційних дилерів в українських автосалонах.

VW Touran ($6,9 тис. – 16,5 тис.)

Вельми недешевий мінівен еталонного бренду пропонується в 5-ти і в 7-місній версії. Широкий вибір двигунів, здебільшого дизельних. Але серед бензинових трапляються заводські варіанти, пристосовані для роботи на газі метані.

Серед трансмісій є преселективні роботизовані коробки DSG, яких деякі автомобілісти побоюються. Машини, пригнані з Німеччини, бувають дуже багато устатковані з заводу, аж до автономних підігрівачів двигуна і салону. Також є пропозиції машин, офіційно завезених в Україну і відповідно, з прозорою історією.

Рекомендація Авто24

Незважаючи на належність до одного класу, в даному віковому і ціновому сегментах присутні машини з різними за функціональністю та практичністю салонами. Є моделі з місцями на сім осіб, а є авто, де розмістяться четверо-п’ятеро, але з повним комфортом. Візьміть це до уваги.

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