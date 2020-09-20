Минивены на вторичном рынке Украины сегодня представлены довольно широко – их массово везут из Европы, причем многие из них в очень неплохом состоянии. Как выбрать именно тот, что надо?

Компактные автомобили вагонной компоновки более удобны в пользовании и практичны с точки зрения хозяйственных граждан. При этом к их преимуществам нужно отнести то, что технически большинство “вагончиков” базируется на агрегатной базе хэтчбеков и седанов С-класса.

Минивен практичнее других, поскольку более эффективно использует площадь, которую машина занимает на дороге.

Показательно, что цена подержанных минивенов у нас часто не превышает цены одноплатформенной легковушки – вероятно, сказывается меньшая популярность и вроде как меньшая престижность машин однообъемной компоновки в Украине.

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Сделаем обзор самых известных автомобилей этого класса 5 – 10 летнего возраста, которые предлагаются сейчас на украинском вторичном рынке.

Renault Scenic ( $6,4 тыс. – 13,5 тыс.)

Это один из самых доступных компактвенов на украинском рынке, он же – один из наиболее распространенных, ведь одновременно на рынке предлагается почти двести экземпляров.

Благодаря ценовой доступности многие пригнанные из Европы экземпляры прошли через руки небогатых владельцев, поэтому их состояние оставляет желать лучшего. Большинство двигателей дизельные (1,5 и 1,6 л), трансмиссия доступна и механическая, и автоматическая.

Kia Carens ($7,2 тыс. – 15 тыс.)

Надежный автомобиль без особых технических изысков. Есть варианты как с дизелем (1,7 л и 2,0 л), так и с бензиновым двигателем (2,0 л), причем часть бензиновых продается уже с установленным ГБО.

Все три мотора могут быть укомплектованы автоматической трансмиссией. В наличии экземпляры, как импортированные когда-то в Украину новыми, так и только что завезенные из Европы.

Opel Zafira ($6,0 тыс. – 16,5 тыс.)

В наш возрастной срез попадают Zafira двух поколений B и C, это совершенно разные машины, хотя концептуально они похожи. Можно найти версию с 7-местным салоном. Выбор двигателей широк, но большинство моторов традиционно дизельные.

Что касается трансмиссий, то автомат придется поискать. В продаже немало экземпляров из Германии, которые имеют щедрую комплектацию внутреннего рынка.

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Peugeot 3008 ($7,3 тыс. – 15 тыс.)

Кроссовер, который и в самом деле трудно отнести к определенному классу. Но салон с высоким потолком дает нам право отнести эту модель к компактвенам. Двигатели как дизельные, так и бензиновые, как атмосферные, так и турбированные – и все объемом 1,6 л.

Большинство экземпляров 3008-го – “на механике”, хотя не редкость и автоматическая трансмиссия – классическая гидромеханика или робот. Случаются максимально нафаршированные версии – со стеклянной панорамной крышей, “лепестками” переключения передач под рулем и проектором данных на лобовое стекло.

Peugeot 5008 ($7,5 тыс. – 15,1 тыс.)

Более вместительный автомобиль, многие из которых поставляются с тремя рядами сидений. Несмотря на семейное предназначение, дизайн выразительный и нетривиальный. Большинство двигателей на нашем рынке – дизельные 1,6-литровые, хотя встречаются также 1,6-литровые бензиновые, а еще реже – 2,0-литровые дизельные.

Трансмиссия по большей части механическая, хотя при желании можно найти и автоматическую. Топовые комплектации имеют кожаный салон, камеру заднего хода и панорамную крышу.

Ford C-Max ($5,8 тыс. – 14,5 тыс.)

Кроме чисто минивеновских прелестей у этой модели есть кое-что особенное – острое, чувствительное управление. Двигатели бензиновые и дизельные, но есть даже гибридные версии с 2,0-литровым ДВС, причем версии Plug-in могут проехать до 40 км сугубо на электричестве.

Многие авто этой модели были завезены в Украину официально новыми, что дает таким экземплярам определенные преимущества. С другой стороны, самые свежие экземпляры C-Max будут “американцами”.

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Seat Altea XL ($6,5 тыс. – 14,2 тыс.)

Малораспространенный, но стильный и добротный автомобиль с немецкой механикой внутри и с динамичной харизмой. Несмотря на размеры, вен хорошо управляется, 5-местный салон комфортный.

Большинство предложенных машин завезено из Европы, хотя официальные продажи в Украине в свое время тоже производились.

Citroen C3 Picasso ($5,4 тыс. – 15,0 тыс.)

Скромный по размерам компактвен имеет яркую внешность и удобный (хотя и не очень просторный) салон. Кроме дизельных, есть определенный выбор бензиновых моторов.

Легко подобрать вариант с автоматической трансмиссией, причем это может быть как робот, так и классический гидромеханический агрегат.

Citroen C4 Picasso ($6,0 тыс. – 17,0 тыс.)

В нашу подборку попали C4 Picasso двух поколений. В любом случае это яркий и удобный автомобиль. Двигатели почти исключительно дизельные, около половины комплектаций – с автоматической трансмиссией (робот или гидромеханика).

Часть предложений на рынке – это машины первого поколения, когда-то купленные у официальных дилеров в украинских автосалонах.

VW Touran ($6,9 тыс. – 16,5 тыс.)

Весьма недешевый минивен эталонного бренда предлагается в 5-ти и в 7-местной версии. Широкий выбор двигателей, по большей части дизельных. Но среди бензиновых попадаются заводские варианты, приспособленные для работы на газе метане.

Среди трансмиссий есть преселективные роботизированные коробки DSG, которых некоторые автомобилисты опасаются. Машины, пригнанные из Германии, бывают щедро оборудованы с завода, вплоть до автономных подогревателей двигателя и салона. Также есть предложения машин, официально завезенных в Украину и соответственно, с прозрачной историей.

Рекомендация Авто24

Несмотря на принадлежность к одному классу, в данном возрастном и ценовом сегментах присутствуют машины с разными по функциональности и практичности салонами. Есть модели с местами на семь человек, а есть авто, где разместятся четверо-пятеро, но с полным комфортом. Примите это во внимание.

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