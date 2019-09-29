Класична страшилка, якою бувалі водії лякають недосвідчених колег при купівлі вживаного авто – "ось натрапиш на примірник, списаний з таксі – тоді дізнаєшся...". Ну а як не натрапити?

Чим страшний старий автомобіль з таксі? Зносом, неадекватним віку, а точніше тим, що цей знос зазвичай намагаються приховати. Але сховати можна не всі прикмети таксомоторного минулого, або часто таке маскування просто нерентабельне. І це на руку уважному покупцеві.

У розвинених країнах і великих містах автомобілі таксі мають фірмове забарвлення, що видає минуле машини при перепродажі.

Далеко не завжди машина з таксі виявиться "убитою" – вдумливі таксисти позбуваються своєї машини завчасно, коли вона ще не має ознак граничного зносу.

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Типові моделі. Організовані служби таксі зі своїм парком зазвичай купують певні моделі автомобілів, причому зазвичай в простих комплектаціях: з дизельним або бензиновим з ГБО двигуном і "механікою", мінімумом склопідйомників і т. п. Тому ще на етапі підготовки до купівлі придивіться, на чому переважно їздять таксисти у вашому місті (або в сусідніх містах). Але якщо машина таксувала в руках приватника-одинака, це може бути і більш упакований екземпляр.

Сучасні таксисти все частіше використовують смартфони замість рацій, а деколи і кілька. Тому наявність кількох тримачів та перехідників в гніздо прикурювача має дати привід замислитись.

Явні відмітини: отвори від кріплення рації і гачка для її мікрофона, подряпини, залишені кронштейном навігатора або смартфона. Огляньте дах: чи немає на ньому слідів від плафона з шашечками і дротів, причому шукайте не тільки по центру даху, адже свій "гребінець" таксисти часто ставлять скраю. Пляма або зона свіжевідполірованої фарби повинні вас насторожити – можливо, маскували якраз ці сліди, і пошкодували грошей на полірування всього даху. На бортах і кришці багажника пошукайте сліди етикеток з логотипом таксопарку, які іноді наносять як розпізнавальні знаки. Це можуть бути як контури на лаку, так і плями у вигляді менш вигорілої фарби.

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Знос салону. Шукайте сліди частої посадки і виходу пасажирів: розхитані сильніше звичайного ручки дверних замків і численні сліди нігтів під ними, подряпані каблуками пороги і нижні частини дверних карт. На відміну від звичайного сімейного авто, таксі майже ніколи не їздить з одним водієм, тому постарайтеся порівняти знос сидінь (простіше це зробити з передніми кріслами) – водійське майже завжди буде продавлено так, як і сусіднє. Ідеальний стан оббивки і керма можуть збити вас з пантелику, оскільки при інтенсивній експлуатації багато хто використовує чохли на крісла і кермо, а перед продажем їх просто знімають.

Навіть якщо таксі не побувало в серйозних ДТП, дрібні "події" з ним були майже напевно. На пам'ять про них залишаються зміщені з кріплень бампери.

Знос кузова. Пасажири сідають і виходять з таксі по кілька разів на годину, тому, на відміну від "домашніх" машин, петлі водійських дверей будуть зношені не більше, ніж інших, особливо правих дверей. Особливо ретельно вивчіть бампери, фарбу на них, шпарини в місцях сполучення з кузовом і шурупи, якими вони кріпляться. У міських умовах саме бампери страждають найчастіше, і якщо таксомотор не особливо свіжий, на якісному ремонті його власник обов'язково заощадить.

Рекомендація Авто24

Старий автомобіль може мати багато особливостей, і не всіх їх треба боятися при покупці. Але машина, яка відпрацювала своє в таксі, і справді дуже небажаний варіант. Тому всі помічені нюанси, що натякають на таку долю об'єкта покупки, потрібно прояснити в обов'язковому порядку. В іншому випадку можна купити машину з "вичавленим" майже до нуля ресурсом. Втім, якщо з якоїсь причини такий автомобіль вас влаштовує, його встановлене походження допоможе вам знизити ціну до адекватного стану значення.

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