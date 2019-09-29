Классическая страшилка, которой бывалые водилы пугают неопытных коллег при покупке подержанного авто – "вот нарвешься на экземпляр, списанный из такси – тогда узнаешь…". Ну а как не нарваться?

Чем страшен подержанный автомобиль из такси? Износом, неадекватным возрасту, а точнее тем, что этот износ обычно пытаются скрыть. Но спрятать можно не все приметы таксомоторного прошлого, во всяком случае, зачастую такая маскировка просто нерентабельна. И это на руку внимательному покупателю.

В развитых странах и крупных городах автомобили такси имеют фирменную окраску, что выдает прошлое машины при перепродаже.

Однако, нужно иметь в виду, что далеко не всегда машина из такси окажется “убитой” – вдумчивые таксисты избавляются от своей машины заблаговременно, когда она еще не имеет признаков предельного износа.

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Типичные модели. Организованные службы такси со своим парком обычно покупают определенные модели автомобилей, причем обычно в простейших комплектациях: с базовым бензиновым двигателем (плюс ГБО) или дизелем и “механикой”, с минимумом оборудования и т.п. Поэтому еще на этапе подготовки к покупке присмотритесь, на чем преимущественно ездят таксисты в вашем городе (или в соседних городах), и будьте с этими моделями наиболее внимательны. Но если машина таксовала в руках частника-одиночки, это может быть и более упакованный экземпляр.

Современные таксисты все чаще используют смартфоны вместо раций, а иногда и два. Поэтому несколько кремлений и переходники к прикуривателю должны насторожить..

Явные отметины: отверстия от крепления рации и крючка для ее микрофона, царапины, оставленные достающим до торпедо кронштейном навигатора или смартфона. Осмотрите крышу: нет ли на ней следов от плафона с шашечками и тянущегося у нему провода, причем ищите не только по центру крыши, ведь свой “гребешок” таксисты часто ставят скраю. Пятно или зона свежеотполированной краски должно вас насторожить – возможно, маскировали как раз эти следы, и пожалели денег на полировку всей крыши. На бортах и крышке багажника поищите следы наклеек с логотипом таксопарка, которые иногда наносят в качестве опозновательных знаков. Это могут быть как контуры на лаке, так и пятна в виде менее выгоревшей краски.

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Износ салона. Ищите следы частой посадки и выхода пассажиров: расшатанные сильнее обычного ручки дверных замков и многочисленные следы ногтей под ними, исцарапанные каблуками пороги и нижние части дверных карт. В отличие от обычного семейного авто, такси почти никогда не ездит с одним водителем, поэтому постарайтесь сравнить износ сидений (проще это сделать с передними креслами) – водительское почти всегда будет продавлено также, как и соседнее. Идеальное состояние обивки и руля могут сбить вас с толку, поскольку при интенсивной эксплуатации многие используют чехлы на кресла и баранку – а перед продажей их просто снимают.

Даже если такси не побывала в серьезных ДТП, мелкие “происшествия” с ней были почти наверняка. На память о них остаются смещенные с креплений бамперы.

Износ кузова. Пассажиры садятся и выходят из такси по нескольку раз в час, поэтому, в отличие от “домашних” машин, петли водительской двери будут изношены не больше, чем прочих, в особенности правых дверей. Особо тщательно изучите бамперы, краску на них, зазоры в местах сопряжения с кузовом и шурупы, которыми они крепятся. В городской суете именно бамперы страдают чаще всего, и если таксомотор не особо свежий, на качественном ремонте его владелец обязательно сэкономит.

Рекомендация Авто24

Подержанный автомобиль может иметь много особенностей, и не всех их нужно бояться при покупке. Но машина, отработавшая свое в такси, и в самом деле очень нежелательный вариант. Поэтому все замеченные нюансы, намекающие на такую судьбу объекта покупки, нужно прояснить в обязательном порядке. В противном случае можно купить машину с “выжатым” почти до нуля ресурсом. Впрочем, если по какой-то причине такой автомобиль вас устраивает, его установленное происхождение поможет вам снизить цену до адекватного состоянию значения.

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