Щоб вирішити, яка автівка краще, потрібно виходити з певних, зазвичай індивідуальних критеріїв. Але чи завжди ми знаємо, чого самі хочемо?

Справа тонка, майже інтимна – вирішити, яке авто краще саме для тебе. Тому перш ніж визначитися, який автомобіль тобі потрібен, потрібно зрозуміти, для чого він тобі. Марок, моделей і версій виконання безліч, і часто ми купуємо не зовсім те, що хотіли. Точніше, не те, в чому відчуваємо потребу. Поговоримо про головні критерії вибору.

Читайте також: Знижуємо витрати на пальне: 7 причин для встановлення ГБО

Мої дороги: ходова частина

Яке авто краще для тебе? Перш за все те, яке зможе їздити твоїми дорогами. Так, сучасний автомобіль (про гіперкар ми тут не говоримо) в принципі зможе проїхати по будь-якій з українських доріг. Але як довго він зможе це робити і наскільки це буде комфортабельно для його пасажирів?

Якщо ви живете в великому благополучному місті, вам "на кожен день" не потрібен потужний рамний позашляховик з раздаткой і нерозрізними мостами. Але може підійти легкий кросовер – нехай без повного приводу, але з великим кліренсом (якщо вже джиперські мотиви вперто не полишають вас): його можна легко паркувати на високих бордюрах.

Якщо ви живете в районі (нехай навіть цивілізованому), де багато розбитих асфальтових доріг, шукайте машину з великими колесами, м'якою підвіскою і високим профілем шин. Це необов'язково буде позашляховик або кросовер, такою ходовою частиною можуть похвалитися багато легкових моделей бюджетного рівня, створених для ринків небагатих країн (Renault Logan, Peugeot 308, VW Polo Sedan, Skoda Rapid та ін.).

І тільки якщо ваш будинок знаходиться в заміському селищі, де не розчищають сніг і рідко рівняють "грейдер" зі щебеня, є сенс купувати повноцінний позашляховик. Тут ми не говоримо про "машини вихідного дня" – транспорт для полювання, недільних аматорських заїздів по гоночній трасі та ін. – це тема окремої розмови.

При виборі машини для покупки не обійтися без досвідченого консультанта. Обов'язково варто прислухатися до думки людини, який вже чимало років поїздила на такій же машині, яку вподобали й ви

Нова чи ні?

Закон збереження енергії працює і в фінансовій сфері: за все доводиться платити. І якщо ви заощадите у ціні, купивши замість нової машини стару, то пізніше вам все одно доведеться витягати гроші з гаманця – на більш часті ремонти. Хіба що у випадку зі вживаною автівкою "доплата" буде розтягнута в часі, і частину витрат можна буде віддати "натурою" – власний вільний час, самостійне виконання певних сервісних робіт.

Але багато покупців йдуть на покупку старої машини не заради того, щоб залишити частину грошей в схованці, а щоб за ту ж суму отримати машину вищого класу, ніж нова. Хід логічний і багато в чому виправданий.

Силовий агрегат

Про те, який вибрати двигун, ми поговоримо в окремій статті, коротко скажемо, що потрібно ставиться з особливою увагою (ми не говоримо, що з неприйняттям або упередженням!) до двох типів силових агрегатів – малолітражних даунсайзінгових турбомоторів та до старих дизелів. Перші кілька специфічні в русі, другі після значного пробігу можуть бути надзвичайно дорогі в ремонті.



Зрозуміло, що абсолютна більшість покупців бажала б мати автоматичну трансмісію, але є два серйозних але: не кожна модель буває з «автоматом» і не кожен покупець здатний за нього доплатити.

Читайте також: Коробка передач: робот, автомат чи механіка – в чому різниця

Детально на цій темі ми зупинялися в одній з наших попередніх публікацій, а тут скажемо тільки, що у випадку з покупкою старої машини найбезпроблемнішим типом автоматичної трансмісії буде класичний гідромеханічний "автомат".

Якщо говорити про автоматичні трансмісії, то більшість покупців обирають класичний гидромеханічний "автомат". Але в силу складності і високої ціни він доступний не з усіма моделями авто

Витрати на утримання

Визначаючись, який автомобіль краще, потенційний автовласник повинен подумати ще про одне – кошти на утримання авто. Для людини, яка півжиття проїздила на простенькій "нашіймарці", може виявитися неприємним сюрпризом, наприклад, рахунок за заміну свічок у щойно купленої з рук Subaru (платинові свічки плюс демонтаж двигуна), або, скажімо, кульової опори у BMW E39 (тільки разом з алюмінієвим важелем). Не кажучи вже про повне перебирання підвіски якогось позашляховика або капремонту коробки-автомата.

Читайте також: Україна готується до повернення техогляду автомобілів

Тому, коли ви вже обрали модель авто, поцікавтеся витратами на його утримання і зіставте їх зі своїми можливостями, адже жадана "тачка" у повсякденній експлуатації може виявитися вам не по кишені.