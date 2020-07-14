Широкий выбор моделей охранных систем и их богатый функционал доводит покупателя чуть ли не до ступора: какую сигналку выбрать?

Прежде всего, разберемся с терминологией. Даже когда мы говорим о “сигналке”, мы все подразумеваем охранную систему с полным набором функционала, ведь устройств, которые просто поднимают тревогу, давно уже не выпускают.

В принципе все комплекты сигнализации имеют одинаковый вид: главный блок, сирена, выключатели, один-два датчика, жгут проводов и брелки

Минимальный набор возможностей самой простой на сегодня системы включает такой себе стандартный набор функций, которые делят на охранные и сервисные – вспомогательные, которые не имеют прямого отношения к охране, но делают пользование машиной более комфортным.

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Обязательные охранные функции

Блокировка запуска двигателя

Сигнал тревоги при попытке посторонних лиц проникнуть в салон

Сигнал тревоги от других датчиков (удара, наклона, движения)

Режим Anti High Jeck (антиограбление)

Типичные сервисные функции

Управление дверными замками, в т. ч. пошаговое

Управление устройствами автомобиля по другим каналам (окна, люк, багажник)

Автоматическая блокировка дверей

Автозапуск двигателя

Вежливая подсветка

Системы среднего ценового сегмента имеют широкий функционал – кроме охранных функций, они повышают комфортность пользования автомобилем

Сигнализация с обратной связью

Одна из важнейших градаций всех современных охранных систем – наличие обратной связи с владельцем и ее тип. Большинство моделей такую связь имеют. Владелец получает (чаще всего – на брелок) доклад от автомобиля: “Встал на охрану”, “Сработал датчик удара второго уровня”, “Кто-то проник в салон” и тому подобное. Зона действия таких переговоров – несколько сотен метров, но это очень удобно, особенно когда машина ночует под парадным и владелец не видит ее.

В более совершенном виде вместо связи через брелок сигнализация передает сообщение на смартфон владельца в виде голосового вызова или SMS. Соответственно, управлять охраной и сервисными функциями можно через телефон, в некоторых моделях систем брелок даже не предусмотрен. Системы с GSM-модулем значительно дороже, но они имеют больший радиус покрытия связи, ограниченный только покрытием оператора. На сегодня доля таких охранных систем достигает половины всех реализованных.

Есть два вида двухсторонней связи между охранной системой и владельцем: через брелок или через смартфон. Наличие GSM-модуля значительно повышает цену “сигналки”

Противоугонные свойства

Самый простой способ угнать автомобиль с охранной системой – это вмешаться в радиообмен между брелком и главным блоком системы, стоящим в машине. Злоумышленник может дать свою, ложную команду на снятие машины с охраны, и уехать на ней. Поэтому противостояние преступников и конструкторов охранных систем свелось в основном к шифрованию сигнала. Сегодня в ходу два типа кодирования команд: устаревший динамический и актуальный диалоговый. Не вдаваясь в подробности, скажем, что диалоговое кодирование считается как на сегодня надежным.

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Очень полезная опция – наличие в сигнализации GPS-модуля, который дает возможность отследить местоположение машины – как во время ее пребывания на парковке, так и – не дай Бог – после угона. Причем есть модели с трекером, которые не просто обозначают место точкой на карте, а фиксируют весь маршрут автомобиля. Владелец может сам отслеживать GPS-данные своей машины, а может поручить это охранной фирме, которая может даже выслать вслед за угнанным авто группу захвата.

Системы без обратной связи – так называемые односторонние – до сих пор имеют спрос. Они отличаются простым брелком (справа)

Установка

Для того, кто решил оснастить свою машину охранной системой, важным фактором становится ее установка, ведь порой она обходится не дешевле самой системы. Так, в случаях с сигналкой базового уровня и бюджетным авто установить сигнализацию можно и своими силами. На противоположной стороне – автомобили с CAN-шиной в электрооборудовании, согласовать с которой охранную систему иной раз не под силу даже квалифицированному электрику.

Профессиональные установщики помимо прочего, разделяют бренды и модели охранных систем по сложности их установки. Поэтому собираясь покупать комплект сигнализации, наведайтесь сначала в мастерскую, где вы ее собираетесь устанавливать, и выслушайте мнение мастеров относительно конкретных систем. От себя отметим, что некоторые автомобили с CAN-шиной позволяют установку более дешевой сигнализации без CAN-модуля, но функционал сигналки при этом будет ограниченным.

Инсталлировать охранную систему – это лишь половина дела. После того надо будет еще запрограммировать ее – активировать все желаемые функции

Рекомендация Авто24

Выбирая охранную систему, учтите фактор, о котором мало кто задумывается в момент покупки: надежность и сервисное обслуживание. Ведь неисправность сигнализации зачастую означает невозможность пользоваться машиной, иногда она, отказав, может даже не пустить вас в салон. Поэтому поинтересуйтесь у установщиков “сигналок” и мастеров-электронщиков из СТО, какие бренды и модели со временем приносят владельцам больше всего хлопот. Еще один аргумент за выбор той или иной марки – наличие фирменной горячей линии, по которой вам дадут консультации в случае проблем или недоразумений.

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