Широкий вибір моделей охоронних систем і багатий функціонал кожної доводить покупця мало не до ступору: яку сигналку обрати?

Перш за все, розберемося із термінологією. Навіть коли ми говоримо про “сигналку”, ми всі маємо на увазі охоронну систему з повним набором функцій, адже пристроїв, які просто здіймають тривогу, давно вже не випускають.

В принципі всі комплекти сигналізації мають однаковий вигляд: головний блок, сирена, вимикачі, один-два датчики, джут дротів і брелки

Мінімальний набір можливостей найпростішої на сьогодні системи включає такий собі стандартний набір функцій, які ділять на охоронні та сервісні – допоміжні, які не мають прямого стосунку до охорони, але роблять користування машиною більш комфортним.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чому на авто сам собою спрацьовує сигнал тривоги сигналізації

Обов’язкові охоронні функції

Блокування запуску двигуна

Сигнал тривоги при спробі сторонніх осіб проникнути у салон

Сигнал тривоги від інших датчиків (удару, нахилу, руху)

Режим Anti High Jeck (анти пограбування)

Типові сервісні функції

Керування дверними замками, в т.ч. покрокове

Управління пристроями автомобіля за іншими каналами (вікна, люк, багажник)

Автоматичне блокування дверей

Автозапуск двигуна

Ввічлива підсвітка

Системи середнього цінового сегменту мають широкий функціонал – крім охоронних функцій, вони підвищують комфортність користування автомобілем

Сигналізація із зворотнім зв’язком

Одна з важливіших градацій усіх сучасних охоронних систем – наявність зворотного зв’язку із власником та його тип. Більшість моделей такий зв’язок мають. Власник отримує (найчастіше - на брелок) доповідь від автомобіля: “Став на охорону”, “Спрацював датчик удару другого рівня”, “Хтось проник у салон” тощо. Зона дії таких перемовин – кількасот метрів, але це дуже зручно, особливо коли машина ночує під домом і власник не бачить її.

У більш досконалому вигляді замість зв’язку через брелок сигналізація передає повідомлення на смартфон власника – у вигляді голосового дзвінка або SMS. Відповідно, і керувати охороною та сервісними функціями можна через телефон, у деяких моделях систем брелок навіть не передбачений. Системи із GSM-модулем значно дорожчі, але вони мають більший радіус покриття зв’язку, обмежений тільки покриттям мобільного оператора. На сьогодні частка таких охоронних систем сягає половини усіх реалізованих.

Є два види двостороннього зв’язку між охоронної системою і власником: через брелок або через смартфон. Наявність GSM-модуля значно підвищує ціну “сигналки”

Протиугонні властивості

Найпростіший спосіб викрасти автомобіль із охоронною системою – це втрутитись у радіообмін між брелком та головним блоком системи, що стоїть в машині. Тому протистояння злочинців і конструкторів охоронних систем звелося в основному до шифрування сигналу. Сьогодні в ходу два типи кодування сигналу: застарілий динамічний і актуальний діалоговий. Не вдаючись у подробиці, скажемо, діалогове кодування вважається більш надійним.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сім правил, як захистити автомобіль на відпочинку

Дуже корисна опція – наявність у сигналізації GPS-модуля, який дає можливість відслідкувати місцеположення машини – як під час її передування на парковці, так і – не дай Боже – після крадіжки. Причому є моделі, які не просто позначають місце точкою на карті, а фіксують весь маршрут автомобіля. Власник може сам відслідковувати GPS-дані своєї машини, а може доручити це охоронній фірмі, яка може навіть вислати вслід за викраденим авто групу захвату.

Системи без зворотнього зв’язку – так звані односторонні – досі мають попит. Вони мають лише один простий брелок (праворуч)

Інсталяція

Для того, хто вирішив устаткувати свою машину охоронною системою, важливим чинником стає її інсталяція, адже часом вона обходиться не дешевше за саму систему. Так, у випадках з сигналкою базового рівня і бюджетним авто встановити сигналізацію можна і своїми силами. На протилежному боці – автомобілі із CAN-шиною в електрообладнанні, узгодити з якою охоронну систему буває не під силу навіть професійному електрику.

Професійні установники крім іншого, розділяють бренди і моделі охоронних систем по складності їх інсталяції. Тому, збираючись купувати комплект сигналізації, завітайте спочатку у майстерню, де ви її збираєтеся встановлювати, і вислухайте думку майстрів щодо конкретних систем. Від себе зазначимо, що деякі автомобілі з CAN-шиною дозволяють встановлення більш дешевої сигналізації без CAN-модуля, але функціонал сигналки буде обмеженим.

Інсталювати охоронну систему – це лише половина справи. Після цього треба ще налагодити її – активізувати всі бажані функції

Рекомендація Авто24

Обираючи охоронну систему, врахуйте фактор, про який мало хто замислюється в момент купівлі: надійність і сервісне обслуговування. Адже несправність сигналізації найчастіше означає неможливість користуватися машиною, іноді вона, відмовивши, може навіть не пустити вас у салон. Тому поцікавтеся у інсталяторів “сигналок” та майстрів-електронників з СТО, які бренди і моделі з часом завдають власникам найбільше клопоту. Ще один аргумент за вибір тієї чи іншої марки – наявність фірмової гарячої лінії, за якої вам дадуть консультації у випадку негараздів чи непорозумінь.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як врятувати автомобиль від угону