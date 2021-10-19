Кілька порад при виниклому дефіциті нових автомобілів від експерта авторинку Олександра Товстонога.

Україну спіткала та ж доля, що і в розвинених країнах світах – купити новий автомобіль стало великою проблемою. Через дефіцит електрочіпів багато автовиробників призупинили виробництво або ж випускають продукцію без певних компонентів, і відправляють на склади до отримання напівпровідників. У зв'язку з цим купити нові автомобілі в українських автосалонах стало проблематично.

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Автоексперт Олександр Товстоног, пропрацювавши довгий час продавцем нових автомобілів, пережив дві подібні кризи. Сьогодні він пропонує кілька способів придбання автомобіля в таких умовах. Причому вони особливо не залежать від обраного вами бренду і моделі – у всіх ситуація схожа.

Що покупець може зробити, якщо зараз немає вибору авто:

1. Готовий чекати машину стільки, скільки потрібно

В цьому випадку:

Вам запропонують укласти договір – швидше за все на авто 2022 року випуску

Візьмуть невелику передоплату (до 10% від вартості авто)

Поставлять величезний термін поставки (може навіть рік)

Не гарантують збереження ціни.

Плюси потрібний автомобіль ви коли-небудь дочекаєтеся, а якщо ситуація зміниться на краще – може й отримаєте авто в перших рядах (оскільки уклали договір і внесли завдаток) Мінуси Втратите час і не отримаєте гарантій ціни та термінів.

Також є примарна надія, що в разі відмови якогось клієнта з більш раннього ланцюжка поставок на подібне замовлення вам швидше нададуть машину. Але на це розраховувати не варто.

В цьому випадку ви, як за часів Радянського Союзу, стаєте в чергу і сподіваєтеся, що ваша машина вас знайде якомога раніше. Але якщо ви все-таки втомитеся чекати – з вами договір розірвуть і передоплату, швидше за все, повернуть.

Дорогі автомобілі розбирають не так швидко, як бюджетні. Тому можна спробувати позичити грошей на них або взяти кредит.

2. Перенесу покупку до кращих часів

Раз зараз така ситуація, тоді відкладу свою покупку на невизначений термін – коли вже буде зрозуміло з термінами, цінами, комплектаціями й т.д. Це грамотне рішення, яке не тягне за собою різких і спонтанних дій.

Плюси збережете свої гроші та нерви Мінуси залишитеся без нового авто на незрозумілий термін, і потім можете заплатити за нього дорожче

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3. Буду шукати свою машину по всій країні, поки не знайду.

Якщо так, то відразу запасіться терпінням, але щось з цього може і вийде. За часів дефіциту на якісь моделі ми завжди отримували безліч дзвінків з інших міст:

– Є у вас така машина? Якщо є – завтра приїжджаю, з грошима.

Це клієнти, які у своїх містах отримали відмову і намагаються щось знайти в іншому місці. Таке іноді буває, що в іншому салоні щось знаходиться, але це більше випадковість. Зараз у багатьох автоімпортерів прямо на сайті є доступний склад автомобілів, який видно покупцям. Тому іноді дзвонити немає сенсу – вся інформація є онлайн. Але якщо такого сервісу у бренду немає, варто зателефонувати дилерам, і навіть неофіційним.

Що варто зробити:

відкриваєте інтернет і знаходите координати всіх автосалонів потрібного вам бренду по Україні

продзвонюєте кожен з них з одним і тим же питанням

слухаєте відповіді та можливі альтернативні варіанти

Якщо не знайшли – телефонуйте далі.

Такі прийоми іноді спрацьовують на самому початку процесу дефіциту, але чим далі – тим менше ймовірність позитивного результату. Там теж є свої клієнти, яким потрібні машини.

Плюси Раптом пощастить? Мінуси можете тільки втратити час

Іноді на одну машину може бути кілька бажаючих.

4. Беру те, що є

Якщо ви твердо вирішили найближчим часом обзавестися новим автомобілем, шукайте хоча б щось схоже за характеристиками й ціною.

Хотів Toyota Corolla – беру Suzuki SХ4, вибирав Camry – пересадили на Ford Kuga. Це приклади з реального життя. Приїжджайте в мультбрендові салони, телефонуйте, як в попередньому пункті, у всі можливі точки – може щось і знайдете. Зараз золотий час для застояних, з різних причин, брендів і моделей – нарешті дійшла черга і до них. Але їх теж на всіх не вистачить – хто більш швидкий, той і господар.

Плюси отримаєте нову машину Мінуси Не той бренд, про який мріяли. Але хто знає – може зараз відкриєте для себе щось нове.

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5. Купую вживаний автомобіль в Україні

При наявності певного бюджету завжди можна знайти достатньо пропозицій на ринку вживаних автомобілів. Вони можуть бути різного віку і стану, але обов'язково вже стоять на держреєстрації.

В такий час активізуються спекулянти, які змогли купити недавно щось нове в салоні, поставити на облік і тут же продавати на ринку – але вже дорожче. Люди, яким дуже потрібна така машина, часто готові переплатити в подібних ситуаціях.

Особливо це стосується дефіцитних моделей, яких і в ліпші часи було небагато.

Плюси Машину купите, заощадите на реєстрації. Мінуси Візьмете не нову, а з усіма наслідками, що випливають – може бути навіть добре переплатите.

6. Замовляєте і везете вживане авто з-за кордону

Зараз є кілька альтернатив – Америка, Європа, Корея... Якщо у вас є час почекати 2-3 місяці, то цей варіант може допомогти у розв'язанні питання з новим транспортом. Там можна підібрати якісний одно-дворічний автомобіль з нормальною сервісною історією. Вибір машин на аукціонах США зараз максимальний, поки їх прибуває більше, ніж встигають продавати. Чи довго протримається така ситуація – невідомо, динаміка продажів там буде тільки збільшуватися.

Резюме Авто24

У будь-якому випадку варто підходити до покупки нового авто свідомо – тобто розглянувши всі прийнятні для вас варіанти й прийнявши зважене рішення.

Будь-яка покупка – процес емоційний і кожен професійний продавець може акуратно "качнути" клієнта в сторону потрібного йому товару. Тому будьте холоднокровними, беріть інформацію з різних джерел і аналізуйте її.

Вибирайте правильні автомобілі!