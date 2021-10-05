Від дефіциту мікрочіпів страждає, у тому числі, і автомобільна промисловість. Агентство IHS Markit спрогнозувало, коли можна чекати покращення ситуації.

На думку фахівців агентства IHS Markit повне "одужання" сектору виробництва мукрочфпів можна очікувати в кінці 2023 або на початку 2024 року. Проте виробничі процеси та відкладений попит впливатимуть на ринок і це призведе до повного відновлення лише у 2025 році.

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У зв’язку з дефіцитом чіпів прогноз виробництва легких транспортних засобів IHS Markit скоротився на 6,2% або 5,02 млн одиниць у 2021 році та на 9,3% або 8,45 мільйонів одиниць у 2022 році, склавши 75,8 млн одиниць та 82,6 млн одиниць відповідно. На 2023 рік спеціалісти агентства скоротили прогноз на 1,05 млн одиниць або на 1,1% до 92,0 млн одиниць.

"З другого кварталу 2023 року ми очікуємо, що рівень виробництва буде прискорюватися, коли ланцюжки поставок повертаються до нормального. Якщо це так, то очікується, що сильний стриманий попит та тиск на відновлення рівня запасів підтримають підвищений рівень виробництва у 2024 та 2025 роках, і зараз у 2024 прогнозується досягнення 97,3 млн одиниць, що на 3,2% більше, ніж у попередньому прогнозі. Прогноз на 2025 рік на 98,9 млн одиниць збільшиться на 2,4%", - повідомили в IHS Markit