От дефицита микрочипов страдает, в том числе, и автомобильная промышленность. Агентство IHS Markit спрогнозировало, когда можно ожидать улучшения ситуации.

По мнению специалистов агентства IHS Markit полное “выздоровление” сектора производства микрочипов можно ожидать в конце 2023 или в начале 2024 года. Однако производственные процессы и отложенный спрос будут влиять на рынок и это приведет к полному восстановлению только в 2025 году.

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В связи с дефицитом чипов прогноз производства легких транспортных средств IHS Markit сократился на 6,2% или 5,02 млн единиц в 2021 году и на 9,3% или 8,45 млн единиц в 2022 году, составив 75,8 млн единиц и 82,6 млн единиц соответственно. На 2023 год специалисты агентства сократили прогноз на 1,05 млн единиц или на 1,1% до 92,0 млн единиц.

"Со второго квартала 2023 года мы ожидаем, что уровень производства будет ускоряться, когда цепочки поставок будут возвращаются к нормальному. Если это так, то ожидается, что сильный сдержанный спрос и давление на восстановление уровня запасов поддержат повышенный уровень производства в 2024 и 2025 годах, и сейчас в 2024 году прогнозируется достижение 97,3 млн единиц, что на 3,2% больше, чем в предыдущем прогнозе. Прогноз к 2025 году на 98,9 млн единиц увеличится на 2,4%", – сообщили в IHS Markit