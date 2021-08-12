Нестача компонентів електроніки стала ще одним наслідком COVID, але зараз дефіцит стає справжнім лихом для автоіндустрії та автомобільного бізнесу. Виробничі затримки, скорочення обсягів, здорожчання вживаних автомобілів спостерігались і раніше. А тепер автовиробники масово зупиняють роботу заводів.

Volvo Cars, що належить китайському холдингу Geely, тимчасово припиняє виробництво на своєму шведському заводі в Гетеборзі, через дефіцит напівпровідникових чіпів. Таке ж рішення було прийнято керівництвом заводу Nissan у штаті Теннессі.

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Глобальний дефіцит чіпів вдарив по виробництву, і автовиробники скорочують виробництво та виробників електронних пристроїв, які намагаються встигати за пандемічним зростанням попиту на телефони, телевізори та ігрові приставки.

“Виробництво на Торсланді буде тимчасово призупинено з цього вечора через нестачу матеріалів, пов'язану з проблемою напівпровідників”, – йдеться у повідомленні Volvo Cars. “Виробництво відновиться якомога швидше, не пізніше наступного тижня”, – додає шведський автовиробник.

У червні Volvo вже припиняла виробництво на своєму бельгійському заводі в Генті на тиждень.

Минулого місяця Volvo Cars повідомила про повернення прибутку у першому півріччі та зростання попиту на електромобілі, що дозволяє компанії розглядати можливість котирування цього року на Стокгольмській фондовій біржі Nasdaq.

Завод Nissan у штаті Теннессі, на якому працює 6700 робітників та випускається шість моделей авто, також зупинить свої конвеєри. Повернутись до роботи “Ніссан” планує 30 серпня.

Раніше американські заводи не зупиняли роботу у зв’язку з дефіцитом чіпів більш як на тиждень, тому двотижнева зупинка фабрики у місті Смирна матиме помітні наслідки для виробника, вважає старший аналітик Guidehouse Research Сем Абуельсамід. Він також додає, що ситуація з дефіцитом чіпів може затягнутись до наступного року, повідомляє CBSN.