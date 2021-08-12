Недостаток компонентов электроники стал еще одним следствием COVID-19, но сейчас дефицит становится настоящим бедствием для автоиндустрии и автомобильного бизнеса. Производственные задержки, сокращение объемов, подорожание подержанных автомобилей наблюдались и раньше. А теперь автопроизводители уже вынуждены приостанавливать работу заводов.

Volvo Cars, принадлежащий китайскому холдингу Geely, временно прекращает производство на своем шведском заводе в Гётеборге из-за дефицита полупроводниковых чипов. Такое же решение было принято руководством завода Nissan в штате Теннесси.

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Глобальный дефицит чипов ударил по производству, и автопроизводители сокращают производство электронных устройств, которые стараются успевать за пандемическим ростом спроса на телефоны, телевизоры и игровые приставки.

“Производство на Торсланде будет временно приостановлено с этого вечера из – за недостатка материалов, связанного с проблемой полупроводников”, – говорится в сообщении Volvo Cars. Производство возобновится как можно скорее, не позднее следующей недели”, – добавляет шведский автопроизводитель.

В июне Volvo уже прекращала производство на своем бельгийском заводе в Генте на неделю.

В прошлом месяце Volvo Cars сообщила о возврате прибыли в первом полугодии и росте спроса на электромобили, что позволяет компании рассматривать возможность котировки в этом году на Стокгольмской фондовой бирже Nasdaq.

Завод Nissan в штате Теннесси, на котором работает 6 700 рабочих и выпускается шесть моделей авто, также остановит свои конвейеры. Вернуться к работе “Ниссан” планирует 30 августа.

Ранее американские заводы не останавливали работу в связи с дефицитом чипов более чем на неделю, поэтому двухнедельная остановка фабрики в городе Смирна будет иметь заметные последствия для производителя, считает старший аналитик Guidehouse Research Сэм Абуельсамид. Он также добавляет, что ситуация с дефицитом чипов может затянуться до следующего года, сообщает CBSN.