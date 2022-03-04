В Украине делают проводку для мировых автопроизводителей. Из-за боевых действий заводы остановлены и не могут поставлять продукцию автопроизводителям. Те, в свою очередь, вынуждены останавливать конвейеры.

Porsche и BMW объявили о закрытии заводов в Европе из-за нехватки запчастей из Украины. Украина является ключевым производителем жгутов проводки для автомобилей этих компаний. В течение последней недели заводы в стране были закрыты.

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Porsche закрывает завод в Лейпциге до конца следующей недели, заявил в среду Volkswagen Group. Накануне во вторник вечером автопроизводитель BMW заявил, что несколько заводов, в том числе завод Mini в Великобритании, будут вынуждены закрыться.

Volkswagen, владеющий Porsche, уже закрыл два завода в Европе и предупредил о дальнейших сокращениях из-за дефицита запчастей. Поскольку поток комплектующих из Украины прекращается, автопроизводители ищут способы поддержания своих европейских мощностей. Заводы в Восточной Европе и Северной Африке, что производят такие компоненты, могут покрыть дефицит, но и автомобильным заводам нужно время, чтобы их получить.