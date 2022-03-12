Около половины производства неона, который необходим для изготовления чипов в электроприборах, предоставляли две украинские компании. Теперь они прекратили экспорт. Это может остановить электронную мировую электронную и автомобильную промышленность уже через несколько месяцев.

Два ведущих поставщика неона в Украине, производящие около половины мировых запасов ключевого ингредиента для изготовления чипов, прекратили свою деятельность с началом военного вторжения в наше независимое государство, сообщает Reuters.

Это может привести к повышению цен и ухудшению ситуации на рынке электроники и автомобилей.

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От 45% до 54% ​​мирового неона для полупроводников, используемых для производства чипов, поставлялись двумя украинскими компаниями, Ingas и Cryoin. По оценкам специалистов, мировое потребление неона для производства микросхем в прошлом году достигло около 540 метрических тонн.

Обе фирмы прекратили свою деятельность, поскольку российские войска атакуют города по всей Украине, убивая мирных жителей и разрушая ключевую инфраструктуру.

Остановка поставок неона ставит под угрозу производство чипов, которых и так не хватало для мобильных телефонов, ноутбуков и автомобилей.

До вторжения Ingas производил от 15 000 до 20 000 кубометров неона в месяц для клиентов в Тайване, Корее, Китае, США и Германии, причем около 75% приходилось на индустрию чипов.

Компания базируется в Мариуполе, находящемся в осаде российских войск.

Другая компания, Cryoin, производившая примерно от 10 000 до 15 000 кубометров неона в месяц, расположенная в Одессе, прекратила работу 24 февраля в день вторжения.

Министерство экономики Тайваня, где находится крупнейший в мире контрактный производитель микросхем TSMC, сообщило, что тайваньские фирмы уже провели подготовительные работы и имеют "безопасные запасы" неона, поэтому в ближайшее время не видят никаких проблем с цепью поставок.

Однако меньшие производители чипов могут пострадать сильнее.

Украинский неон является побочным продуктом производства стали. Этот газ также производит Китай, но цены там неуклонно растут – только с декабря они выросли на 500%.