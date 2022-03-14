У каждого автомобильного бренда есть рекламный слоган, объясняющий его философию. Украинские креативщики сделали из них прощальные лозунги для россиян.

Большинство мировых автопроизводителей заявили о прекращении работы на российском рынке. Они прекратили импорт и экспорт автомобилей, поставку запчастей, остановили сборочные заводы. Единственное, что они забыли – проститься с российскими клиентами. Украинские креативщики помогли им в этом и придумали наставления на прощание, созвучные с корпоративными слоганами.

К примеру, Volkswagen имеет лозунг Das Auto (просто автомобиль). Для прощания с россиянами лучше подходит "вскоре ты забудешь, что это".

Кстати проблема с чипами для новых авто усложнится из-за войны

Слоган французского Renault "управляй переменами" лучше всего переделан для новых российских реалий как "например, осваивай телеги".

Японский Nissan "превосходит ожидания" и на этот раз: "такого ты точно не ожидал" (имеется в виду утрата возможности покупать современные автомобили).

Другие переработанные изречения – в фотогаллерее: