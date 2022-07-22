Ждать осталось не очень долго, но оправдается ли эта дата?

21 ноября будет три года, как Илон Макс впервые показал публике революционный электропикап Tesla Cybertruck. Благодаря оригинальному дизайну автомобиль вызвал у потребителей бурю эмоций, а наиболее рьяные начали делать предзаказ.

Маск пообещал первые машины в 2021 году, однако на улице середина 2022-го, а "Трак до сих пор там", то есть в разработке.

Кстати названы сроки появления всех новинок Tesla

За время ожидания конкуренты электрического пикапа от Маска уже поступили в продажу – речь идет о GMC Hummer EV, Rivian R1T и Ford F-150 Lightning.

Теперь Илон Маск надеется, что поставки Tesla Cybertruck начнутся в середине 2023 года. Об этом он написал на сессии вопросов и ответов Tesla для акционеров.

Впрочем, даже если Tesla сможет добиться своей цели в середине 2023 года, это не будут все анонсированные версии. Cybertruck WT должен появиться весной 2023 года с ориентировочным запасом хода более 400 миль (644 км). Затем осенью того же года за ним выйдет самая лучшая версия RST First Edition.