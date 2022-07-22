Ждать осталось не очень долго, но оправдается ли эта дата?
21 ноября будет три года, как Илон Макс впервые показал публике революционный электропикап Tesla Cybertruck. Благодаря оригинальному дизайну автомобиль вызвал у потребителей бурю эмоций, а наиболее рьяные начали делать предзаказ.
Маск пообещал первые машины в 2021 году, однако на улице середина 2022-го, а "Трак до сих пор там", то есть в разработке.
Кстати названы сроки появления всех новинок Tesla
За время ожидания конкуренты электрического пикапа от Маска уже поступили в продажу – речь идет о GMC Hummer EV, Rivian R1T и Ford F-150 Lightning.
Теперь Илон Маск надеется, что поставки Tesla Cybertruck начнутся в середине 2023 года. Об этом он написал на сессии вопросов и ответов Tesla для акционеров.
Впрочем, даже если Tesla сможет добиться своей цели в середине 2023 года, это не будут все анонсированные версии. Cybertruck WT должен появиться весной 2023 года с ориентировочным запасом хода более 400 миль (644 км). Затем осенью того же года за ним выйдет самая лучшая версия RST First Edition.
Аналитики прогнозируют, что на этот раз Tesla наконец-то сможет уложиться в указанный срок. Ведь фабрика Giga Texas, на которой собирались выпускать пикап, уже открыта и выпускает Model Y. Компания также тестирует ассортимент прототипов Cybertruck, и, кажется, они все ближе к производству.