На автосалоне в Гуанчжоу дебютировал концептуальный электрический пикап IAT Truck Mad. Это полноразмерный грузовик с запасом хода до 1000 километров.

Компания IAT Automobile Technology основана в 2007 году. Главной сферой ее деятельности научные исследования и опытно-конструкторские разработки, дизайн, прототипирование, а также производство компонентов для автомобилей на «новой энергии». Среди проектов IAT – интеллектуальная гибкая платформа, где можно строить машины любых размеров, сегментов и предназначения, вплоть до комтранса грузоподъемностью 4,5-8 тонн.

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Платформа буквально напичкана передовыми техническими и технологическими решениями: интеграция аккумуляторных ячеек в силовую структуру, плоские моторы с масляным охлаждением, встроенная система терморегуляции, инверторы на основе карбида кремния и централизованный вычислительный блок.

На этой «тележке» базируется и концепт Truck Mad. Пикап выполнен в популярном среди китайских производителей стиле mecha, упрощенный вариант которого можно увидеть на внедорожнике Tank 700. Почти симметричный кузов лишен средних стоек. Благодаря небольшому перепаду высот между кабиной и грузовой платформой силуэт машины выглядит футуристическим и стремительным – что-то вроде Кибертрака будущего. Оптика полностью интерактивна, но это еще не все.

Внутри Truck Mad пять посадочных мест: центральное водительское, два отдельных кресла и VIP-диван. Компоновка зависит от выбранного режима движения, например, в автономном кресле можно повернуть против хода. Грузовая платформа представляет собой многофункциональный отсек, в котором есть генератор, набор первой помощи, ящик с инструментами и дополнительные фиксаторы.

Мощность силовой установки концепта не раскрывается, однако известен запас хода. По данным китайских СМИ, платформа позволяет проезжать без подзарядки более 800 километров, а при установке более емких ячеек – около 1000 километров.