Водитель заснул, когда его автомобиль Tesla использовал режим автопилота на немецком шоссе. Полиция 15 минут пыталась его разбудить. На время расследования у него были изъяты права.

Немецкая полиция остановила водителя Tesla, уснувшего за рулем с включенной системой помощи автопилоту, сообщает лондонская The Times.

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Автомобиль разогнался почти до 110 км/ч на шоссе в Баварии, Германия, а 45-летний водитель продолжал спать, сообщает газета. Полиция потратила около 15 минут, безуспешно пытаясь разбудить водителя, посигналив и дав знак остановиться. Автопилот Tesla пока не имеет функции остановки по требованию полиции.

Управление полиции Верхней Франконии сначала заподозрило, что автомобиль находился на автопилоте, когда он поддерживал постоянную дистанцию до патрульной машины полиции, которая двигалась со скоростью 110 км/ч, сообщает газета.

"Офицеры заметили, что водитель Tesla откинулся на спинку сиденья с закрытыми глазами, а его руки не были на руле", - сообщила полиция The Times. "Это усилило подозрение, что он позволил автопилоту взять на себя контроль и заснул".

Полиция сообщила, что в конце концов он очнулся и остановился, демонстрируя «симптомы, связанные с наркотиками».

Полиция нашла в автомобиле «груз для руля», устройство, имитирующее вес рук на руле, позволяя водителю забрать руки и продолжить управление. Устройство перекрывает функцию безопасности Tesla.