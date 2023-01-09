Tesla внезапно снизила цены на электромобили в Китае. Это не понравилось автомобилистам, купившим Tesla в ноябре и декабре.

В китайском городе Чэнду разъяренные владельцы Tesla устроили настоящий погром в одном из автосалонов бренда. Поводом явилось неожиданное введение скидок на электромобили американской марки. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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Шоурум Tesla серьезно пострадал – там повреждена мебель и один из выставленных квадроциклов Tesla Cyberquad. Украдены сувениры с символикой Tesla, а также вода и сладости для посетителей.

Протесты прошли и в автосалонах Tesla других китайских городов, однако там все обошлось без хулиганства – владельцы электрокаров только скандировали "Верните деньги!"

Дело в том, что с 6 января в Китае действуют серьезные скидки на электрокары Tesla местного производства. Седан Tesla Model 3 подешевел на $3 000 – 5 300 в зависимости от версии и теперь стоит $33 600 – 48 200.

Скидка на кроссовер Tesla Model Y еще больше – от $4 300 до $7 000. Его стоимость составляет $38 000 – 52 600.

Протест начали автомобилисты, решившие купить Tesla в ноябре и декабре. Они не знали о скидках, потому что их не анонсировали. Владельцы Tesla заплатили полную стоимость авто и теперь требуют компенсацию – продление гарантии на 2-4 года, бесплатную зарядку на станциях Tesla Supercharger и активацию автопилота.

Протестующие передали список требований представителям китайского филиала Tesla. Те пообещали опубликовать ответ во вторник и заявили, что компенсации не планируются.