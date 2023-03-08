Фальсифицированного горючего в Украине становится меньше, его в основном сбывают в небольших городах – отмечают эксперты.

Дефицит горючего в Украине стал историей, более того, наметился стойкий тренд по удешевлению горючего. С начала года бензин потерял около 10% стоимости.

Вместе с тем, на рынке горючего проявились две важные тенденции – во-первых, из-за доступности ресурса возобновили торговлю одиночные АЗС в небольших городах и поселках, во-вторых – из-за действий агрессора в Украине прекратила работу существенная часть так называемых мини-НПЗ. Это полу-, а чаще нелегальные производители с очень низкой глубиной переработки, которые в Украине уже успели получить прозвище «самовары». Именно они до недавнего времени наводняли рынок некачественным горючим.

Как эти факторы повлияли на общую картину качества бензина? В этом разбирались эксперты Института потребительских экспертиз.

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Итак, исследователи отобрали пробы бензина А-95 в крупнейших всеукраинских сетях (WOG, SOCAR, ОККО, ANP, PRIME, АВИАС, MARSHALL, AMIC, SHELL), а также у серьезных региональных игроков (киевские KLO и AVANTAGE 7, запорожский ZOG и PARALL, полтавский BVS, днепровская NEFTEK, харьковская ОВИС и сети CHIPO и U.GO).

Эксперты не обошли вниманием и небольшие сети, оперирующие в райцентрах и небольших городах (24/7, KRAFT, LN ENERGY, DNIPRO OIL GROUP). Кроме того, были проверены и "брендовые" сорта бензина А-95 в крупных сетях, а именно SOCAR NANO, WOG MUSTANG, ОККО PULLS, KLO VENTUS, SHELL V-POWER.

Эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны – зеленую, синюю и красную.

В первую попали сети, результаты которых соответствовали нормативам Евро-5, синюю – образцы без нарушений, но «без запаса прочности», то есть на грани разрешенных значений.

И, наконец, красная – сети, горючее на которых не соответствовало нормативам профильного ГОСТа. Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы и объемные части ароматических углеводородов и бензола.

Зеленая зона («брендовый» А-95)

В этой группе сюрпризов не оказалось, как и должно быть у премиального горючего. Все образцы получили оценку "отлично". Эксперты отметили отсутствие вредной серы образца SOCAR NANO (всего 3 мг/кг). Наибольший запас по октану у WOG MUSTANG (96,7 ед.), а самый низкий уровень бензола – у ОККО PULLS (0,42%).

АЗС (Премиум) Октановое число (исслед. метод) Содержание серы Объемная доля ароматических углеводородов Объемная доля бензола исследование по ДСТУ 7687:2015 не менее 95 ед. не более 10 мг/кг не более 35% не более 1,0% SOCAR NANO 96,5 3 28,5 0, 75 WOG MUSTANG 96,7 5 2 7,7 0, 68 К LO VENTUS 96,1 7 29,6 0, 78 ОККО PULLS 95,7 5 28 0,42 SHELL V-POWER 95,8 8 28,1 0,57

Зеленая зона (стандартный А-95)

В зеленой зоне лидеров оказались целых 9 сетей, это рекорд последних лет исследований. WOG, SOCAR, ОККО, KLO, PRIME, AVANTAGE 7, CHIPO, ZOG и ОВИС. Показатели у бензинов, приобретенных в этих сетях, были значительно лучше требований ДСТУ.

Для начала проверили самый главный для работы двигателя параметр – октановое число. Норматив установлен на уровне не ниже 95 единиц. Наибольшее значение зафиксировано у WOG (97,6 ед.) и SOCAR (97,5). Отлично – ОККО (96,6) и PRIME (96,5). В «девяносто пятом» KLO, CHIPO, ZOG и ОВИС – тоже выше 96 единиц. При таких показателях октанового числа двигатель работает на полную отдачу, расход топлива более экономичен.

Следующим определили содержание серы, один из важнейших показателей, являющейся показателем длительности работы двигателя, его ресурса. Минимальные значения обнаружены в бензинах А-95, приобретенных в сетях SOCAR, ZOG и AVANTAGE 7 (по 6 мг/кг). Это с запасом перекрывает допуски Евро 5. Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников значение в пределах нормы, лучший показатель в ОККО – всего 24,6% и CHIPO (24.5%).

Далее был проверен еще один важный показатель – содержание бензола. Этого токсического вещества в бензине должно быть минимум, поскольку увеличение его количества «убивает» катализатор, может уменьшить ресурс двигателя до десяти раз и может вызвать рак у пешеходов. Наиболее чистый бензин у KLO (0,38% при норме не выше 1%), ОККО и WOG (по 0,40%). В общем, из результатов «зеленой» зоны ясно видно, что это качественный продукт с европейских заводов с глубоким уровнем переработки нефти.

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Синяя зона

В синюю зону попала большая группа заправок, в основном и называемых лоукостеров. Это сети, которые обычно продают дешевле лидеров рынка. Бензин А-95 у BVS, MARSHALL, AMIC, SHELL, NEFTEK, PARALLEL соответствовал стандарту Евро 5, но с показателями, более близкими к предельным нормам. Интересный тренд состоит в том, что в эту группу «переехали» сети, ранее бывшие завсегдатаями красной зоны. Совпадение? Эксперты так не думают, а причины метаморфозы описаны ниже.

АЗС Октановое число (исслед. метод) Содержание серы Объемная доля ароматических углеводородов Объемная доля бензола исследование по ДСТУ 7687:2015 не менее 95 ед. не более 10 мг/кг не более 35% не более 1,0% WOG 97, 6 7 2 6,5 0,40 SOCAR 97,5 6 28,7 0,42 ОККО 96,6 8 24, 6 0,40 PRIME 96,5 7 25,7 0,55 К LO 96,2 7 28,8 0,38 AVANTAGE 7 95,7 6 30,6 0,62 ZOG 96,3 6 31,6 0,45 CHIPO 96,2 7 24,7 0,76 ОВИС 96, 1 7 30,0 0,66 BVS 95,9 6 28,6 0,81 NEFTEK 95,1 6 27 0,85 AMIC 95 10 27,7 0,86 MARSHALL 95,7 8 27,6 0,88 SHELL 95,5 8 23,7 0,73 PARALLEL 95,9 10 30 0,805 ANP 95,9 16 28,5 0,47 АВИАС 95,5 43 28,6 0,78 U.GO 95,2 15 30,6 0,43 24/7 92 9 25,2 0,84 KRAFT 95,3 352 22,7 3,87 LN ENERGY 95,2 12 31,8 0,970 DNIPRO OIL GROUP 96 706 12,5 7,36

Красная зона

В красной зоне в этот раз в основном АЗС малых региональных сетей и единичных заправок, которые в основном торгуют в небольших городах и поселках. Единственное исключение из правил – всеукраинские сети ANP и АВИАС, но эти компании в последнее время "лихорадит", так что результаты трудно назвать неожиданными.

Как ни странно, октановое число было намного ниже необходимого только в одном образце, приобретенном на АЗС 24/7 в Днепропетровской области – 92 единицы. Это четкий маркер самодельного топлива, производимого в кустарных условиях. Что касается вредной для экологии и воздуха серы, то превышение в тридцать пять (!) раз было обнаружено в образце АЗС KRAFT (352 мг/кг при норме не более 10).

Но и это оказалось лишь жалкой пародией по сравнению с реально «крутыми» ребятами – количество серы в пробе DNIPRO OIL GROUP превышало норму в 70 раз, то есть 706 мг/кг. Это что-то заоблачное! Объемная доля ядовитого бензола в пробах этих сетей тоже не отстала. В бензине с АЗС KRAFT – почти четырехкратное превышение (3,82%), а у DNIPRO OIL GROUP вообще более семикратного!

Напомним, что это опасное соединение, от которого образуется нагар и происходит перегрев двигателя. При таком огромном количестве бензола проблемы со здоровьем у водителей и пешеходов практически неизбежны. По сути, как и практически гарантирована поломка автомобиля.

Выводы

В целом результаты исследования выявили несколько интересных тенденций. Во-первых, количество фальсифицированного ресурса на рынке значительно снизилось. Эксперты однозначно связывают это с уменьшением количества кустарных производств, так называемых мини-НПЗ. Крупнейшие из них разбили российские бомбы и снаряды, другие снизили объемы из-за проблем с ресурсом и логистикой.

Именно поэтому многие сети из «красной» зоны переместились в «синюю», поскольку теперь приходится торговать импортируемым горючим. А оставшееся количество кустарного бензина поступает в основном малым региональным сетям, которым не нужны значительные объемы. Поэтому автомобилистам из небольших городов и поселков эксперты рекомендуют проехать лишних несколько километров до большой заправки, чтобы не попасть впросак.

Автор: Вадим Кривенко, фото: Институт потребительских экспертиз