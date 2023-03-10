Американцы показали дом-прицеп, экономящий топливо. Цена энергоэффективного прицепа немаленькая – от 125 тысяч долларов.

Два выходца из компании Tesla, Бен Паркер и Тоби Краус, решили переосмыслить накопившие популярность дома-прицепы в последние годы. Они представили Lightship L1 – прицеп для кемпинга с электроприводом, который, как утверждают, не тратит энергию электрокара. Он также позволяет экономить топливо, если его буксирует машина с двигателем внутреннего сгорания.

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По словам создателей, их задачей было создать автоприцеп, не похожий ни на один из существующих. Они применили весь свой опыт, разработанный в частности в Tesla, и создали Lightship L1. Некоторыми чертами дизайна он напоминает Tesla Cubertruck, а его аэродинамические показатели в три раза выше, чем у обычных прицепов, говорят разработчики. Правда, точных данных они не приводят.

Главная "фишка" новинки – встроенный аккумулятор емкостью 80 киловатт-часов, почти как у Mercedes-Benz EQC. То есть, прицеп фактически двигается сам, не влияя на запас хода электрокара. В Lightship уверяют, что "батарейная" машина с запасом хода 480 километров сможет проехать столько же, буксуя L1. Актуально это и для топливных автомобилей.

Кроме этого, крыша L1 покрыта солнечными панелями. Они генерируют энергию для зарядки аккумулятора, а также снабжают энергией разную электронику внутри автодома. Длина прицепа достигает 8,2 метра, ширина – 2,5 метра, а высота – три метра в режиме кемпинга, в котором он "вырастает", поднимая вверх остекленную часть. Внутри могут комфортно уместиться от четырех до шести человек – в зависимости от выбранной модификации.

Стоимость у L1 немаленькая: она стартует со 125 тысяч долларов, а забронировать его можно за пять тысяч долларов. Lightship начнет производство в конце 2024 года.