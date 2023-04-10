Вартість пального у гуртових закупках почала зростати. Пояснюється це здорожчанням ресурсу на зовнішніх ринках та затримками на кордоні.

Гуртові ціни почали зростати і за минулий тиждень вартість автомобільних партій бензину А-95 підвищилася на 1 грн/л, а дизельного пального — на 0,75 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

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Бензинові партії 7 квітня в середньому пропонувалися за 36,5 грн/л, а торговельний коридор перебував у межах 33,5-39 грн/л. За тиждень цей діапазон зріс на 1-1,5 грн/л.

Більшість операторів пояснюють зростання цін на А-95 здорожчанням на зовнішніх ринках і затримками на кордоні, що збільшило термін надходження нового пального на «підсохлий» ринок бензинів.

«Суттєвий стрибок цін на зовнішніх ринках, що відбувся на початку квітня, підштовхнув операторів до підвищення прайсів. Проте під кінець тижня зростання сповільнилось через надходження нових танкерів у порти півдня, що були законтрактовані ще за березневими цінами», — каже співрозмовник видання enkorr.