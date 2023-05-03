Через повернення довоєнної ставки податку на додану вартість від реалізації пального бензин здорожчає на 11 грн/л, дизпальне – на 8 грн/л, скраплений газ – на 3 грн/л.

Замість повернення 20%-го ПДВ державі для наповнення бюджету доцільніше і ефективніше було б переглянути акцизні ставки на всі види пального. Таку думку висловив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Читайте також: Гуртові ціни на пальне пішли вгору

Експерт зазначає, що в разі повернення довоєнної ставки податку на додану вартість від реалізації пального бензин здорожчає на 11 грн/л, дизпальне – на 8 грн/л, скраплений газ – на 3 грн/л.

«Але, на мій погляд, головне навіть не в цьому. Я й усі без винятку трейдери бачать проблему у поверненні схем з несплати ПДВ, який планують підвищити з 7% до 20%. Неймовірно, але факт: 7% ПДВ убили весь «схематоз», який до війни був головною проблемою ринку і податкової», — пише очільник «А-95».

На переконання експерта, якщо ПДВ на пальне повернеться до 20%, нелегальні схеми з його реалізації знову відродяться. «Тобто отримаємо сумне бінго: ціни зростуть, а казна не отримає запланованих коштів», — вважає Сергій Куюн.

Виходом із цієї ситуації, на його погляд, буде залишити ПДВ низьким, а потреби бюджету закривати шляхом збільшення акцизів.«Їх (акцизи) збирати набагато легше, й держава робить це непогано», — підкреслив експерт.

Нагадаємо, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що з 1 липня в Україні повертаються довоєнні податки на пальне, а рішення про їх скасування він назвав помилкою.