Новий законопроект передбачає акциз на бензин і ДП — €175/1000 л, на автогаз — €125/1000 л

На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект № 9348 щодо внесення змін до Податкового кодексу в частині акцизного податку на пальне, яким пропонується підняти акциз на LPG і уніфікувати його на бензини і дизпальне.

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Цей законопроект зареєстрував народний депутат від «Слуги народу» Мар’ян Заблоцький. «З метою збалансування ставок акцизного податку й збільшення надходжень до державного бюджету цим проектом пропонується встановити наступні ставки акцизного податку: для бензинів – 175 євро за 1000 літрів, дизельного пального – 175 євро за 1000 літрів, для газу скрапленого – 129,5 євро за 1000 літрів», – йдеться в пояснювальній записці до документу.

Також законопроектом пропонується встановлення акцизного податку для розчинників обсягом 245,5 євро за 1000 літрів. Автор документа зазначає, що вміст таких розчинників в складі моторних палив, які виготовляються шляхом змішування останніх із прямогонною бензиновою фракцією, складає від 25% до 35%.

«Переважну більшість розчинників під кодом УКТЗЕД 3814 00 90 19 (розчинники) 2021 року було імпортовано компаніями, які асоційовані із мережами АЗС чи приватними переробниками газового конденсату (так званими міні-НПЗ)», — йдеться у пояснювальній записці.

За підрахунками ініціатора, реалізація законопроекту сприятиме збільшенню бюджетних надходжень до державного бюджету від операцій з реалізації пального зі збільшеними ставками акцизного податку на пальне обсягом 1,44 млрд грн у середньому за місяць, із них 1,2 млрд грн від акцизного податку й 240 млн грн від податку на додану вартість.

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні повертаються податки на пальне, які діяли в Україні до 24 лютого.