Зеленського просять скасувати підвищення податків на пальне. Якщо податки підвищать бензин подорожчає на 12 гривень на літрі.

На сайті президента України зареєстровано петицію, що пропонує на період дії воєнного стану скасувати заплановане на 1 липня 2023 року підвищення ПДВ на пальне з 7% до 20% з, а також акцизів на нього.

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«Пане президенте, прошу Вас як суб’єкта законодавчої ініціативи внести до Верховної Ради України як невідкладний законопроект із подовженням ставки ПДВ 7% та існуючих акцизів на пальне на період воєнного стану на всій території України», — йдеться у петиції, автором якої є Марія Барабаш.

Підвищення податків призведе зокрема до підвищення цін на бензин А95 (+12 грн за літр), дизель (+8 грн за літр), газ (+3 грн). Унаслідок цього ціни на продукти харчування можуть зрости на 15-30%, а частка нелегального тіньового ринку нафтопродуктів зросте на понад 20-30%.

На сьогодні петицію підписала 1625 особа із необхідних 25 тисяч. До кінця збору підписів залишилось 92 дні.

Нагадаємо, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що з 1 липня в Україні повертаються податки на пальне, які діяли в Україні до повномасштабного вторгнення, а рішення про їх скасування назвав помилкою.