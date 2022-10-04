Після збільшення податкового навантаження роздрібні ціни на пальне почали поступово зростати. Найбільше додав у ціні автогаз.

З 1 жовтня вступ в силу закон про збільшення податків на пальне. Це вже почало відображатись на стелах АСЗ. Скоріш за все процес зростання цін буде поступовим, оскільки оператори ринку мають запаси пального та конкурують між собою.

Читайте також: Податки на пальне збільшать з 30 вересня: наскільки зростуть ціни на АЗС

Пальне в Україні 4 жовтня здорожчало. Так, бензин категорії А-92 підскочив у ціні на сім копійок. Його можна придбати в середньому за 47,80 грн/л.

Вартість бензину категорії А-95 не змінилася – вона залишається на рівні 49,36 грн/л. А от бензин А-95+ здорожчав мінімально – з 50,13 до 50,15 грн/л.

Середня ціна дизельного пального на українських АЗС коливається в межах 53,08 грн/л. Дизель також здорожчав мінімально.

Середні ціни на автогаз в Україні підскочили на сім копійок і становлять 26,10 грн.

Дизельне пальне за найнижчими цінами можна придбати на таких АЗС: Укр-Петроль (49,59 грн/л), БРСМ-Нафта (51,69 грн/л), UPG, Рур груп (52 грн/л), KLO (52,99 грн/л), Укрнафта, Авіас (53 грн/л).

Ціни на автогаз коливаються в таких межах: Укрнафта (25,16 грн), Авіас (25,26 грн), Рур груп (25,50 грн), KLO (26,03 грн).