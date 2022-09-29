Введення акцизу на пальне призведе до поступового зростання цін. На думку експертів, бензин та дизель подорожчають на 3-4 грн на літрі, автогаз - на 1-2 гривні.

Сьогодні, 29 вересня, закон №7668-д про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану було опубліковано в газеті «Голос України».

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Таким чином, він набере чинності завтра, 30 вересня.

Акцизи на пальне повертаються у розмірі:

бензин: 100 євро за 1000 літрів;

дизель: 100 євро за 1000 літрів;

біопаливо: 100 євро за 1000 літрів;

автогаз: 52 євро за 1000 літрів.

Податок на додану вартість для цих видів пального складатиме 7%.

На думку директора спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева бензин та дизель подорожчають щонайменше на 3 грн/л. Експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук підрахував, що повернення податку призведе до подорожчання дизелю та бензину на 4 грн/л, а скрапленого газу — на 2 грн/л. Директор ТОВ “Консалтингова група А-95” Сергій Куюн вважає шо “підвищення цін на АЗС не буде через зниження світових цін на нафту. При цьому експерт зазначає: “акциз на бензин та дизель складе 4 грн/л, на автогаз – 2 грн. Це 7-8% від кінцевої ціни на АЗС”.