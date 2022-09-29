Введение акциза на топливо приведет к постепенному росту цен. По мнению экспертов бензин и дизель подорожают на 3 – 4 грн на литре, а автогаз на 1 – 2 гривны.

Сегодня, 29 сентября, закон № 7668-д о внесении изменений в раздел ХХ “Переходные положения” Налогового кодекса Украины относительно ставок акцизного налога на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения был опубликован в газете “Голос Украины”.

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Таким образом, он вступит в действие завтра, 30 сентября.

Акцизы на топливо возвращаются в размере:

бензин: 100 евро за 1000 литров;

дизель: 100 евро за 1000 литров;

биотопливо: 100 евро за 1000 литров;

автогаз: 52 евро за 1000 литров.

Налог на добавленную стоимость для этих видов топлива составит 7%.

По мнению директора специальных проектов научно-технического центра “Психея” Геннадия Рябцева бензин и дизель подорожают минимум на 3 грн/л. Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук подсчитал, что возврат налога приведет к подорожанию дизтоплива и бензина на 4 грн/л, а сжиженного газа – на 2 грн/л. Директор ООО “Консалтинговая группа А-95” Сергей Куюн считает, что повышения цен на АЗС не будет из-за снижения мировых цен на нефть. При этом эксперт отмечает: “акциз на бензин и дизель составит 4 грн/л, на автогаз – 2 грн. Это 7 – 8% от конечной цены на АЗС”.