Действующий Президент Украины поддержал повышение налогов на горючее. По мнению экспертов, это повлечет за собой увеличение цен на АЗС.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины №7668-д о внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины о ставках акцизного налога на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения.

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Соответствующее сообщение появилось на сайте парламента.

Как сообщалось, 21 сентября Рада приняла законопроект №7668-д о возврате акцизов на моторное топливо: ставки акциза на бензин и дизель - €100 за 1000 литров, на сжиженный газ, бутан и изобутан - €52/1000 л, на альтернативное моторное топливо - €100/1000 л.

Закон вступает в силу через день после опубликования.