Эксперты предупреждают, что возврат акциза может привести к повышению цен на АЗС на 3-4 гривны. Автогаз может подорожать на 1-2 гривны. Но есть и такие, кто говорят о постоянной цене независимо от возврата налога.

Верховная Рада приняла закон №7668-д, которым вернула взыскание акциза с топлива для украинцев. Об этом депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил в своем телеграм-канале. Издание Новости.LIVE опросило экспертов, как закон повлияет на розничные цены на заправках.

Читайте также: Верховная Рада повысила налоги на топливо: на сколько подорожает бензин

Принятый закон предусматривает, что с каждой тысячи литров бензина, дизельного топлива и биотоплива с операторов рынка нефтепродуктов будет взиматься акциз в размере 100 евро, с каждой тысячи литров сжиженного газа – 2 евро. При этом Верховная Рада оставила в силе размер НДС на все виды нефтепродуктов – 7%.

Опрошенные изданием эксперты рассказали, что принятие парламентом этого закона может вылиться в повышение розничных цен на топливо.

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что закон приведет к повышению цен на бензин и дизель как минимум на 3 грн/л. Подорожание может быть и больше, чем на 3 гривны, если изменится нынешний нисходящий тренд на внешних рынках. Кроме того, возврат акциза на сжиженный газ, по словам Геннадия Рябцева, добавит в ценнике на это топливо еще одну гривну.

Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук подсчитал, что возврат акциза может привести к подорожанию дизеля и бензина на 4 грн/л, а сжиженного газа — на 2 грн/л. Но он подчеркнул, что принятие Радой этого закона только создало предпосылки для подорожания топлива, но произойдет ли это на самом деле — зависит от нескольких факторов.

В частности, сегодня на цену топлива влияют не только размер налогов и цены на внешнем рынке, но и курс гривны.

Директор ООО “Консалтинговая группа А-95” Сергей Куюн считает, что “повышения цен на АЗС не будет. Да, акциз увеличит закупочную стоимость, но в сентябре она снизилась из-за падения мировых цен на нефть и нефтепродукты”. При этом эксперт отмечает: “акциз на бензин и дизель составит 4 грн/л, на автогаз – 2 грн. Это 7-8% от конечной цены на АЗС”.