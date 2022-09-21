Повышение налогов на горючее приведет к росту цен. Жидкое горючее в ближайшее время подорожает на 4 - 4,5 грн на литре, газ на 2 гривны, считают эксперты.

Верховная Рада снова ввела отмененный в марте акциз на горючее. За соответствующий законопроект №7668-д в среду, 21 сентября, проголосовали 255 народных избранников, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Весной акциз на горючее отменили в пределах либерализации налогового законодательства на период военного положения. Тогда ставка была дифференцированной: для бензина – 213,5 евро, для дизеля – 139,5 евро, для автогаза – 52 евро.

Теперь она будет такой:

бензин – 100 евро

дизель – 100 евро

биотопливо – 100 евро

газ – 52 евро

По оценкам экспертов, установление единого акциза на нефтепродукты может по-разному повлиять на ценообразование на АЗС. По мнению народного депутата Максима Железняка, из-за акциза стоимость горючего на АЗС вырастет на 4 – 4,5 грн за литр.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев также прогнозирует значительный рост цен. "Возвращение акциза обязательно приведет к удорожанию нефтепродуктов. Нет оснований надеяться, что трейдеры добровольно пойдут на уменьшение собственных доходов, чтобы компенсировать разницу в 4 – 5 грн для бензина и дизеля, и 2 грн – для газа, а это именно те суммы, на которые произойдет удорожание", – подчеркнул он.