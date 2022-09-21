Підвищення податків на пальне призведе до зростання цін. Нафтопродукти найближчим часом подорожчають на 4-4,5 грн на літрі газ на 2 гривні, вважають експерти.

Верховна Рада знову ввела скасований у березні акциз на пальне. За відповідний законопроект №7668-д у середу, 21 вересня, проголосували 255 народних обранців, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Навесні акциз на пальне скасували в межах лібералізації податкового законодавства на період воєнного стану. Тоді ставка була диференційованою: для бензину — 213,5 євро, для дизелю — 139,5 євро, автогазу — 52 євро.

Тепер вона буде такою:

бензин – 100 євро

дизель – 100 євро

біопаливо – 100 євро

газ – 52 євро

За оцінками експертів, встановлення єдиного акцизу на нафтопродукти може по-різному вплинути на ціноутворення на АЗС. На думку народного депутата Максима Желєзняка, завдяки акцизу вартість пального на АЗС виросте на 4-4,5 грн за літр.

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев також прогнозує зростання цін. "Повернення акцизу обов'язково призведе до подорожчання нафтопродуктів. Немає підстав сподіватися, що трейдери добровільно підуть на зменшення власних прибутків, щоб компенсувати різницю в 4-5 грн для бензину і дизелю, і 2 грн – для газу, а це саме ті суми, на які відбудеться подорожчання", - підкреслив він.