Експерти попереджають, що повернення акцизу може призвести до підвищення цін на АЗС на 3-4 гривні. Автогаз може подорожчати на 1-2 гривні. Але є й такі, хто говорять про сталу ціну незалежно від поверення податку.

Верховна Рада ухвалила закон №7668-д, яким повернула стягнення акцизу з пального з українців. Про це депутат Верховної Ради Ярослав Железняк повідомив у своєму телеграм-каналі. Видання Новини.LIVE опитало експертів, як закон вплине на роздрібні ціни на заправках.

Читайте також: Верховна Рада підвищила податки на пальне: на скільки подорожчає бензин

Ухвалений закон передбачає, що з кожної тисячі літрів бензину, дизельного пального та біопалива з операторів ринку нафтопродуктів буде стягуватись акциз в розмірі 100 євро, з кожної тисячі літрів скрапленого газу — 52 євро. При цьому Верховна Рада залишила чинним розмір ПДВ на всі види нафтопродуктів — 7%.

Опитані виданням експерти розповіли, що прийняття парламентом цього закону може вилитись в підвищення роздрібних цін на пальне.

Директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що закон призведе до підвищення цін на бензин та дизель щонайменше на 3 грн/л. Подорожчання може бути і більше, ніж на 3 гривні, якщо зміниться нинішній низхідний тренд на зовнішніх ринках. Крім того, повернення акцизу на зріджений газ, за словами Геннадія Рябцева, додасть в ціннику на це пальне ще одну гривню.

Експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук підрахував, що повернення акцизу може призвести до подорожчання дизелю та бензину на 4 грн/л, а скрапленого газу — на 2 грн/л. Але він наголосив, що ухвалення Радою цього закону тільки створило передумови для подорожчання пального, але чи відбудеться це насправді — залежить від декількох факторів.

Зокрема, сьогодні на ціну пального впливають не тільки розмір податків та ціни на зовнішньому ринку, але й курс гривні.

Директор ТОВ “Консалтингова група А-95” Сергій Куюн вважає шо “підвищення цін на АЗС не буде. Так, акциз збільшить закупівельну вартість, але у вересні вона знизилась через падіння світових цін на нафту та нафтопродукти”. При цьому експерт зазначає: “акциз на бензин та дизель складе 4 грн/л, на автогаз – 2 грн. Це 7-8% від кінцевої ціни на АЗС”.