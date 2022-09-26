Минэкономики не ожидает в ближайшее время повышения цен на горючее после того, как парламент повысил налоги.

Увеличение налогов должно привести к удорожанию бензина и дизеля на 3,5 – 4 грн за литр, а автогаза на 1 – 2 грн за литр. Впрочем, по мнению чиновников Минэкономики, такой рост может компенсироваться снижением мировых цен на нефть. Но есть еще один важный момент – украинская национальная валюта, которая продолжает падение.

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«По нашему мнению, время для частичного возвращения акцизов выбрано удачно. Поскольку на украинском топливном рынке сказалась тенденция к снижению цены. Соответственно мы рассчитываем, что топливные сети смогут включить налог в существующую цену без ее увеличения. Увеличения цен на нефтепродукты в ближайшей перспективе мы не ожидаем», – пояснил первый заместитель Министра экономики Украины Денис Кудин.

По его словам, размер акциза составляет 3,5 – 4 грн за литр. Но именно на такую ​​цену сейчас должны упасть цены топлива в Украине. Снижение стоимости топлива – это общемировая тенденция, которая связана с удешевлением нефти.

«Есть еще один фактор – это национальная валюта, которая после обновления фиксированного курса в начале лета остается на нынешнем уровне (касается только официального курса НБУ – прим. ред.). При сохранении фиксированного курса мы не ожидаем ценовых колебаний», – отметил Кудин.

Также чиновник подчеркнул, что дефицита топлива в ближайшее время на розничном рынке не ожидается, рынок полностью обеспечен горючим, иногда наблюдается даже профицит нефтепродуктов – операторы сумели накопить резервы и запасы, которых не хватало в период дефицита.