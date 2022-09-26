Мінекономіки не очікує найближчим часом підвищення цін на пальне після того, як парламент підвищив податки.

Збільшення податків має призвести до подорожчання бензину та дизелю на 3,5-4 грн за літр, а автогазу на 1-2 грн за літр. Втім, на думку чиновників Мінекономіки, таке зростання може компенсуватись зниженням світових цін на нафту. Але є ще один дуже важливий момент – українська національна валюта, яка продовжує падіння.

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«На нашу думку, час для часткового повернення акцизів обрано вдало. Оскільки на українському паливному ринку позначилася тенденція до зниження ціни. Відповідно, ми розраховуємо, що паливні мережі зможуть включити податок до існуючої ціни без її збільшення. Збільшення цін на нафтопродукти в найближчий перспективі ми не очікуємо», - пояснив Перший заступник Міністра економіки України Денис Кудін.

За його словами, розмір акцизу складає 3,5-4 грн за літр. Але саме на таку ціну зараз мають впасти ціни пальне в Україні. Зниження вартості палива - це загальносвітова тенденція, яка пов'язана з подешевшанням нафти.

«Є ще один фактор – це національна валюта, яка після оновлення фіксованого курсу на початку літа, залишається на нинішньому рівні (стосується лише офіційного курсу НБУ прим. ред.). При збереженні фіксованого курсу ми не очікуємо цінових коливань», – зазначив Кудін.

Також чиновник підкреслив, що дефіциту пального найближчим часом на роздрібному ринку не очікується, ринок повністю забезпечений пальним, подекуди спостерігається навіть профіцит нафтопродуктів - оператори зуміли накопичити резерви і запаси, яких не вистачало в період дефіциту.