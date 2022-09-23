Депутаты Верховной Рады повысили налоги на топливо. В результате цены на оптовом рынке уже начали расти.

Оптовый рынок отреагировал повышением цен на возврат акцизов: за день цены на бензин марки А-95 выросли на 2,5 грн/л, до 40,25 грн/л, а на дизельное топливо – на 1 грн/л, до 45 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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Оптовые партии бензинов предлагались в рынок в пределах ценового диапазона 38–43 грн, что на 2–3 грн/л выше ценников на А-95 днем ​​ранее.

Самые низкие цены озвучивались в южном и западном регионах страны – 38–41 грн/л, а суточный рост там составил 2–3 грн/л. Несколько дороже продавали А-95 в центре и на севере страны — 40–43 грн/л. При этом цена в этих регионах повысилась на 1–2 грн/л.

Дизельное топливо в опте в четверг, 22 сентября, предлагалось в рынок в пределах 42–48 грн/л, а прибавка на литре за день составила 1–2 грн/л.

Самая низкая цена на ДТ традиционно на юге. Здесь торговля велась в пределах 42–45 грн/л, а суточный рост составил 1–2 грн/л. В западном регионе отпускали ДТ за 43,5–46 грн/л, что также свидетельствует о повышении цен на 1–2 грн/л. Оптовые партии дизтоплива в северном и центральном регионах страны предлагались по ценам 43–48 грн/л (+1–2 грн/л).

"Вчера депутаты одобрили акцизный законопроект, на что рынок отреагировал прогнозируемо – поднятием цен", – говорит собеседник издания, отметив, что некоторые операторы начали менять прайсы еще вчера вечером.

“Увидим, как дальше будет двигаться цена, рынок горючего сейчас профицитный, спрос остается низким, плюс ко всему снижаются котировки в Европе”, — отмечает еще один из опрошенных трейдеров.

Как сообщалось, за две декады сентября цены на дизельное топливо (ДТ) в Средиземноморье и портах Северной Европы снизились в среднем на 10% или $110/т до $993/т.