Из-за снижения мировых цен на нефть топливо в европейских странах дешевеет. Эта тенденция наблюдается и на украинском оптовом рынке.

За две декады сентября цены на дизельное топливо (ДТ) в Средиземноморье и портах Северной Европы снизились в среднем на 10% или $110/т до $993/т. При этом уменьшение цены на бензин составило всего 4% до $850/т. Об этом сообщили участники рынка.

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В частности, стоимость ДТ в Средиземноморье за ​​две декады сентября снизилась на $108/т — до $982/т, тогда как дизельное топливо в портах Северной Европы подешевело на $112/т, до $1 003/т.

Бензиновые котировки в средиземноморском регионе Европы подешевели на 4% ($33/т), до $800/т. В северо-западном регионе Европы снижение было несколько больше — на $39/т, до $900/т.

При этом спрэд между северо-западными и средиземноморскими котировками на бензин в сентябре уменьшился на $11/т по сравнению с августом до $100/т в среднем за месяц, тогда как для дизтоплива эта разница, наоборот, выросла, добавив +$3/т (к $27/т).

Следует отметить, что европейский тренд по снижению находит свое отражение и на украинском рынке. По данным Консалтинговой группы «А-95», в период с 1 по 20 сентября средняя оптовая стоимость бензина А-95 уменьшилась на 3,5 грн/л (на 9%), до 37,25 грн/л, дизельное топливо «просело на 3,8 грн/л (на 8%), до 44,25 грн/л.

«Трейдеры вынуждены снижать цены в группе под давлением европейских котировок и низкого спроса», — говорят в «А-95», отметив, что падение цен в группе позволит не повышать цены в розницу после введения акцизов.

Как сообщалось, основной причиной снижения цен на горючее стало падение мировых цен на нефть с начала месяца. Так, во вторник, 20 сентября, Brent подешевела на $1,38 (1,5%), до $90,62 за баррель.