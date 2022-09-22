Через зниження світові цін на нафту пальне у європейських країнах дешевшає. Ця тенденція спостерігається і на українському гуртовому ринку.

За дві декади вересня ціни на дизельне пальне (ДП) у Середземномор'ї й портах Північної Європи знизились у середньому на 10%, або $110/т, до $993/т. При цьому зменшення ціни на бензини склало всього 4%, до $850/т. Про це виданню enkorr повідомили учасники ринку.

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Зокрема вартість ДП у Середземномор'ї за дві декади вересня знизилась на $108/т — до $982/т, тоді як дизельне пальне у портах Північної Європи здешевшало на $112/т, до $1 003/т.

Бензинові котирування у середземноморському регіоні Європи здешевшали на 4% ($33/т), до $800/т. У північно-західному регіоні Європи зниження було дещо більшим — на $39/т, до $900/т.

При цьому спред між північно-західними і середземноморськими котируваннями на бензин у вересні зменшився на $11/т порівняно з серпнем, до $100/т у середньому за місяць, тоді як для дизпального ця різниця, навпаки, зросла, додавши +$3/т (до $27/т).

Слід зазначити, що європейський тренд на зниження знаходить своє відображення й на українському ринку. За даними Консалтингової групи «А-95», у період з 1 по 20 вересня середня гуртова вартість бензину А-95 зменшилась на 3,5 грн/л (на 9%), до 37,25 грн/л, дизельне пальне «просіло» на 3,8 грн/л (на 8%), до 44,25 грн/л.

«Трейдери змушені знижувати ціни в гурті під тиском європейських котирувань і низького попиту», — кажуть в «А-95», зазначивши, що падіння цін у гурті дозволить не підвищувати цін уроздріб після введення акцизів.

Як повідомлялося, основною причиною зниження цін на пальне стало падіння світових цін на нафту з початку місяця. Так, у вівторок, 20 вересня, Brent здешевшала на $1,38 (1,5%), до $90,62 за барель.