Чинний Президент України підтримав підвищення податків на пальне. За думкою експертів це потягне за собою збільшення цін на АЗС.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон України №7668-д про про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану.

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Відповідне повідомлення з'явилось на сайті парламенту.

Як повідомлялось, 21 вересня Рада ухвалила законопроект №7668-д про повернення акцизів на моторне паливо: ставки акцизу на бензин і дизель – €100 за 1000 літрів, на скраплений газ, бутан та ізобутан – €52/1000 л, на альтернативне моторне паливо — €100/1000 л.

Закон набирає чинності через день після опублікування.

Експерти прогнозують зростання цін на бензин та дизель на 3-5 гривні на літрі. Автомобільний газ подорожчає на 1-2 гривні на літрі. При цьому заступник міністра економіки України Денис Кудін вважає, що після збільшення податків не варто очікувати зростання цін.