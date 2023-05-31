Зеленского просят упразднить повышение налогов на горючее. Если налоги повысят бензин подорожает на 12 гривен на литре.

На сайте президента Украины зарегистрировано петицию, что предлагает на период действия военного положения отменить запланированное на 1 июля 2023 года повышение НДС на топливо с 7% до 20%, а также акцизов на него.

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«Господин президент, прошу Вас как субъекта законодательной инициативы внести в Верховную Раду Украины как неотложный законопроект с продлением ставки НДС 7% и существующих акцизов на топливо на период военного положения на всей территории Украины», — говорится в петиции, автором которой является Мария Барабаш.

Повышение налогов приведет к повышению цен на бензин А95 (+12 грн за литр), дизель (+8 грн за литр), газ (+3 грн). В результате цены на продукты питания могут вырасти на 15-30%, а доля нелегального теневого рынка нефтепродуктов вырастет более чем на 20-30%.

На сегодняшний день петицию подписал 1625 человек из необходимых 25 тысяч. До конца сбора подписей осталось 92 дня.

Напомним, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что с 1 июля в Украине возвращаются налоги на топливо, действовавшие в Украине до полномасштабного вторжения, а решение об их отмене назвал ошибкой.