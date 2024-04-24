З британського графства Кент до України вирушив найбільший конвой пожежно-рятувальної техніки "для героїчних українських пожежників": понад три десятки машин різного призначення англійські вогнеборці зняли з чергування й відправили до Харкова та найбільш атакованих росіянами міст.

Урочисті проводи гуманітарного конвою відбулися 23 квітня. Техніка йде своїм ходом до польсько-українського кордону. Весь цей набір було зібрано пожежними й рятувальними службами Англії та Уельсу під патронатом Міністерства внутрішніх справ і Національної ради керівників пожежної служби.

За кермом машин їдуть ті ж водії, які працювали на цих машинах. Вони передадуть автомобілі з рук у руки українським колегам і тим самим дадуть гарантію на добротний технічний стан спецтехніки. Попередньо перед відправленням усі машини пройшли сервісне обслуговування, на деяких машинах замінено окреме обладнання та робочий інструментарій.

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Окрім оновлення й ТО знятих з чергування машин, кожне депо намагалося якнайбільше завантажити другий ряд салону подарунками родинам українських колег від британських сімей пожежників та рятувальників – особиста ініціатива дітей, дружин, батьків. Одну фуру завантажили вкрай необхідним обладнанням. В основному це набори дихальних апаратів, човни, протипожежні та водні засоби індивідуального захисту, комплект для безпечної роботи на висоті тощо.

Фото: National Fire Chiefs Council

Загалом від 15 станційних депо в колоні йде 33 пожежно-рятувальні машини, з-поміж яких 20 пожежних машин, вісім аварійно-рятувальних автомобілів, одна висотна автодрабина, один автомобіль 4x4, дві авторемонтні машини та згадана вище вантажівка, що перевозить понад 2800 одиниць зібраного надлишкового обладнання.

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Це доповнює 89 надлишкових пожежно-рятувальних машин, які були доставлені в Україну шістьма попередніми автоколонами та залізницею з початку повномасштабної війни у ​​2022 році.



"Зібрали цю техніку й обладнання, щоб доставити туди, де це найбільше потрібно. Ми стали свідками сили та стійкості українських пожежників з самого початку війни. Оскільки війна триває, а завдання, яке стоїть перед ними, стає дедалі складнішим, Великобританія та міжнародна спільнота пожежників продовжуватимуть надавати підтримку", - зазначив очільник національної ради керівників пожежної охорони Марк Хардінгем.

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В британській службі порятунку вражені стійкістю українських колег, які попри те, що окупантами знищено 396 пожежних станцій і 1676 одиниць пожежної техніки, мужньо несуть службу.

Вже за якихось кілька днів на українському кордоні британські рятувальники зустрінуться зі своїми колегами і з перших вуст дізнаються, як тим працюється під постійними обстрілами ворога.

Редакція Авто24 вдячна Келлі Енн Олдфілд і Френсісу Олдфілду за надані фотознімки та відео для нашого відеосюжету.