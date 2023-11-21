За кілька останніх днів регіони України передали до підрозділів ЗСУ, територіальної оборони та інших силових структур до сотні автомобілів високої прохідності.

В основному поставлялися пікапи, джипи, але й були седани, мікроавтобуси, карети швидкої медичної допомоги. Надійшли захисникам навіть саморобні багі. Їх випуск на своїх виробничих потужностях налагодило "Житомиробленерго". Першу партію цих прудких бойових машин напередодні сьогоднішнього Дня десантно-штурмових військ ЗСУ підприємство передало до підшефної ДШБ.

Львівська область

Британські фермери в рамках акції "Пікапи для миру", яка діє з березня цього року, привезли велику партію автотехніки. Для наших захисників доставлено 35 автівок. Це вже десятий за відліком автотранспортний караван, організатором якого виступає фермер Марк Лерд.

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Допомогу Україні цей аграрій розпочав ще у 2014 році. З початком російської військової агресії й повномасштабного вторгнення путіністів на українську землю він вирішив підтримати нашу державу ще більше. До благочинної місії долучив фермерів-однодумців з усієї Британії.

Фермери, на полях яких вже завершилися польові роботи, знайшли час особисто перегнати техніку в Україну. У Львові вони на власні очі пересвідчилися, хто отримає цю техніку і куди вона саме поїде. Вони познайомилися з представниками ПвК "Захід" Повітряних Сил ЗСУ, 24-ї ОМБр імені Короля Данила, 150-ї бригади ТрО ЗСУ, 125-ї бригади ТрО ЗСУ та інших підрозділів, які прибули на урочистості з нагоди вручення техніки.

"Машини ми переважно не купуємо, а віддаємо свої. Більшість одразу ж і перефарбовують у зелений військовий колір. Завдяки нашій акції вдалося передати вже понад 260 автомобілів. Намагаємось також усі автомобілі укомплектувати гуманітарним вантажем для Збройних Сил України, вимушених переселенців та жителів прифронтових територій. Ми віримо в перемогу України! Будемо надалі підтримувати Україну і разом повернемо мир", – прокоментував на церемоніальній зустрічі британської делегації, військових, громадськості, представників з влади координатор проєкт Марк Лерд.

Миколаївська область

Начальник Миколаївської ОВА у неділю, 19 листопада, на своїй сторінці Telegram повідомив, що регіон збільшує до необхідного кількість мобільних груп для боротьби із шахедами, забезпечує зенітників технікою.

"Нас дійсно чекає складна зима. Готуємось щодня та нарощуємо потужності для ще більш ефективної протидії", - зазначив він у короткому повідомленні.

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Нині в області розгорнулася активна робота з розширення мережі мобільних груп для боротьби з ударними безпілотниками. Посилюється матеріальний стан мобільних груп ППО, що стали на захист енергетичної інфраструктури та цивільних об’єктів.

Про конкретну кількість автомобілів для зенітників не сказав. Але перед цим, 16 листопада, повідомив, що взяв участь у церемоніалі вручення ключів від 32 автомобілів Renault, Mitsubishi, Suzuki та Toyota структурним і територіальним підрозділам поліції області.



Запорізька область

Цей регіон закрив потребу в автомобілях для створених на території області мобільних груп: зенітникам передано майже півсотні автомобілів.

На днях підрозділам оборони відійшло ще 11 всюдиходів. Загалом на потреби ППО для захисту міст та об’єктів критичної інфраструктури передано 36 пікапів та 6 джипів. Повнопривідна техніка купувалася волонтерами, підприємцями, благодійними фондами.

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В основному це всесвітньо відомі бренди Mitsubishi L200, Nissan Navara, Ford F-150. Техніка не нова, але у добротну технічному стані. Щоправда, не всі машини отримали зелений камуфльований колір, але напередодні зими фарбування автомобілів буде зазнавати змін під сезонні вимоги маскування на місцевості.

Також автомобілі отримають додатково виготовлені кулеметні турелі для кругового ведення вогні по безпілотниках.

І хоча потребу закрито, усі вогневі мобільні групи ППО забезпечені всюдихідним транспортом, допомога зенітникам не припиниться. Шефська допомога продовжиться, у т.ч. й автомобілями для заміни пошкоджених.

В огляді Авто24 використано фото Львівської, Миколаївської та Запорізької обласних військових адміністрацій.