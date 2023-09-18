Запорізька область відправила у підшефні підрозділи медичну автівку та дві потужні вантажівки для перевезення особового складу.

Якщо санітарна машина Volkswagen, що слугуватиме транспортуванню поранених, прибула з-за кордону, то вантажні безкапотні автомобілі Foton виготовлені в Україні на збиральному підприємстві. Як повідомили військові, вантажні автомобілі будуть перевозити особовий склад, боєприпаси, амуніцію, продукти харчування та іншу атрибутику воєнного призначення.

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Вантажівки мають високу прохідність, здатні тягнути на причепі до 6 тонн вантажу, а також за допомогою фронтальної гідропривідної лебідки у бамперному блоці витягувати на гаку зі сталевим канатом легку техніку – автомобілі, бронетранспортери, гармати, а при потребі й самовитягуватися, якщо є можливість за щось зачепити гак.

Техніку захисникам запоріжці передали адресно, з рук в руки. Фото: Запорізька ОВА

Вантажівки з дизельним двигуном 3,8 л виготовляє українське підприємство "Кобальт", що спеціалізується на збиранні з машинокомплектів виробника техніки Foton та місцевих комплектуючих високопрохідні автівки середньої та важкої групи. Обидві машини мають вантажопідйомність 10 тонн.

Також минулого тижня область відправила на прохання бійців бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади пікап Ford.