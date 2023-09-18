Запорожская область отправила в подшефные подразделения медицинское авто и два мощных грузовика для перевозки личного состава.

Если санитарная машина Volkswagen, которая будет транспортировать раненых, прибыла из-за рубежа, то грузовые бескапотные автомобили Foton изготовлены в Украине на автосборочном предприятии. Как сообщили военные, грузовые автомобили будут перевозить личный состав, боеприпасы, амуницию, продукты питания и другую атрибутику военного назначения.

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Грузовики обладают высокой проходимостью, способны тянуть на прицепе до 6 тонн груза, а также с помощью фронтальной гидроприводной лебедки в бамперном блоке вытаскивать на крюке со стальным канатом легкую технику – автомобили, бронетранспортеры, пушки, а при необходимости и самовытягиваться, если есть возможность. задеть крюк.

Технику защитникам запорожцы передали адресно, из рук в руки. Фото: Запорожская ОВА

Грузовики с дизельным двигателем 3,8 л производит украинское предприятие "Кобальт", специализирующееся на сборке с машинокомплектов производителя техники Foton и местных комплектующих высокопроходимых автомобилей средней и тяжелой группы. Обе машины обладают грузоподъемностью 10 тонн.

Также на прошлой неделе область отправила по просьбе бойцов бригады оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады пикап Ford.