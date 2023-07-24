Сразу две кареты скорой помощи получила в подарок от австрийских благотворителей Запорожская детская больница №5.

Инициаторами предоставления очень нужной для медицинского учреждения специальной техники выступили представители земель Тироль со столицей Инсбрук в западной части Австрии: тамошнее министерство внутренних дел Bundesministerium für Inneres подобрало именно те конфигурации машин, в которых больница нуждалась.

Автомобили скорой помощи на шасси Ford Transit Custom стали седьмой и восьмой каретами медпомощи, полученными больницей за время войны от различных благотворительных организаций и частных лиц. В этот раз автопарк больницы проведет рокировку и две машины скорой медицинской помощи из старого подвижного состава в хорошем техническом состоянии они передадут фронтовым бригадам на передовую. Их место на дежурстве займут две кареты из австрийского транша.

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Дизельный 125-сильный Transit Custom с колесной формулой 4х2 имеет экологичный формат Евро-5 и экономичен в эксплуатации. Эти машины больница планирует использовать для перевозки маленьких пациентов между медицинскими учреждениями, для оказания мобильной паллиативной помощи, выезда к маломобильным пациентам, нуждающимся в осмотре специалистов, для проведения крайне необходимых исследований (МРТ, КТ).

Короткие торжества по случаю принятия на баланс карет скорой помощи от австрийских благотворителей. Фото: Запорожская детская больница №5

Кареты имеют сзади два выдвижных независимых друг от друга пандуса: по правому можно вручную втянуть в салон инвалидную коляску, а по левому - колесную каталку ножничного типа. Такой процесс по силам водителя без посторонней помощи, поскольку складные носилки известной фирмы Stryker с двумя парами больших колесиков легкие и автоматически раскладываются или складываются при втягивании или вытягивании из салона.