Региональный медицинский центр семейного здоровья Днепропетровской области вывел на дежурство современный реанимобиль, позволяющий проводить медицинские действия на ходу.

Подарок стоимостью более семи миллионов гривен от Группы Credit Agricole превзошел все надежды. В детской больнице уже признали, что карета скорой помощи на базе микроавтобуса Volkswagen Crafter фактически является мини-палатой интенсивной терапии на колесах.

Удачно подобранное оборудование, набор современной аппаратуры и инструментария позволит проводить интенсивную терапию и лечить больных детей уже во время их транспортировки в больницу. Такой обновке могут позавидовать в любой больнице Украины.

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По словам заместителя министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Марии Карчевич, на которую ссылается Интерфакс-Украина, каждое пополнение подвижного состава украинского парка машин скорой помощи знаковое, поскольку в условиях войны 103 медицинские кареты были повреждены, 251 – уничтожены и ремонту не подлежат, 125 – похищено.

Карета скорой помощи на базе микроавтобуса Volkswagen Crafter фактически является мини-палатой интенсивной терапии на колесах. Фото: Credit Agricole Ukraine

"Вопрос нового реанимобиля для нашей больницы стоял очень остро. Ведь сегодня мы обслуживаем втрое больше маленьких пациентов и наша выездная бригада была вынуждена использовать авто, которому уже больше 10 лет. С новым авто нам удастся быстрее и качественнее оказывать медицинскую помощь деткам", - подчеркнул главный врач упомянутого медцентра Алексей Власов.

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Неонатальный реанимобиль производства ООО "Ксенко Авто Продакшн" специально комплектовался современным медицинским оборудованием экспертного класса под возрастную категорию пациентов, начиная от новорожденных до 18 лет. Это уже не первая техника, которую киевское предприятие в условиях войны создает для оказания первой медицинской помощи детишкам.

В марте в Мукачевскую больницу Святого Мартына отсюда направлен реанимобиль для младенцев. Карета скорой помощи оснащена инкубатором на пневмоподушке, аппаратом вентиляции легких, баллоном с кислородом, монитором пациента, отсосом и другим необходимым оборудованием и инструментарием, что пригодится для помощи новорожденным на выезде и в ходе транспортировки в больницу.

Набор современной аппаратуры и инструментария позволит вести интенсивную терапию и лечить больных детей уже во время их транспортировки в больницу. Фото: Credit Agricole Ukraine

Базовый для создания реанимобилей и карет скорой помощи Volkswagen Crafter пользуется хорошей популярностью у заказчиков. Он в зависимости от класса комплектации "скорой" может иметь разную грузоподъемность (3,0, 3.5 и 5,0 т) и три варианта длины (от 5,98 до 7,39 м), в т.ч. с удлиненным свесом.

Один из критериев выбора модели для реанимобилей медики видят в высоте салона, что в максимальном внутреннем размере по трем версиям может достигать от 2,34 м до 2,8 м. Это позволяет бригаде реаниматологов в полный рост проводить неотложные интенсивные действия даже при транспортировке пациентов в больницу.

У Crafter – надежная для наших дорог ходовая и хороший выбор 4-цилиндровых моторов 2.0 TDI CR или 2.0 BiTDI CR мощностью от 109 до 163 лошадиных сил.