Регіональний медичний центр родинного здоров'я Дніпропетровської області вивів на чергування сучасний реанімобіль, який дозволяє проводити медичні дії на ходу.

Подарунок вартістю понад сім мільйонів гривень від Групи Credit Agricole перевершив усі сподівання. У дитячій лікарні вже визнали, що карета швидкої медичної допомоги на базі мікроавтобуса Volkswagen Crafter фактично є міні-палатою інтенсивної терапії на колесах.

Вдало підібране обладнання, набір сучасної апаратури та інструментарію дозволить надавати інтенсивну терапію та лікувати хворих дітей вже під час їх транспортування до лікарні. Такій обновці можуть позаздрити у будь-якій лікарні України.

Читайте також Volkswagen Crafter і Ford Trsansit позмагалися

За словами заступниці міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марії Карчевич, на яку посилається Інтерфакс-Україна, кожне поповнення рухомого складу українського парку машин швидкої допомоги знакове, оскільки в умовах війни 103 медичні карети було пошкоджено, 251 – повність знищено і ремонту не підлягають, 125 – захоплено.

Карета швидкої медичної допомоги на базі мікроавтобуса Volkswagen Crafter фактично є міні-палатою інтенсивної терапії на колесах. Фото: Credit Agricole Ukraine

"Питання нового реанімобіля для нашої лікарні стояло дуже гостро. Адже сьогодні ми обслуговуємо утричі більше маленьких пацієнтів і наша виїзна бригада була вимушена використовувати авто, якому вже більше 10 років. З новим авто нам вдасться швидше та якісніше надавати медичну допомогу діткам", – наголосив головний лікар згаданого медцентру Олексій Власов.

Читайте також ЗСУ отримає ще півсотні карет швидкої допомоги

Неонатальний реанімобіль виробництва ТОВ "Ксенко Авто Продакшн" спеціально комплектувався сучасним медичним обладнанням експертного класу під вікову категорію пацієнтів, починаючи від новонароджених до 18 років. Це вже не перша техніка, яку київське підприємство в умовах війни створює для надання першої медичної допомоги дітворі.

У березні до Мукачівської лікарні Святого Мартина звідси направлено реанімобіль для немовлят. Та карета швидкої допомоги оснащена інкубатором на пневмоподушці, апаратом вентиляції легень, балоном з киснем, монітором пацієнта, відсмоктувачем та іншим необхідним обладнанням та інструментарієм, що згодиться для допомоги новонародженим на виїзді та в ході транспортування до лікарні.

Набір сучасної апаратури та інструментарію дозволить надавати інтенсивну терапію та лікувати хворих дітей вже під час їх транспортування до лікарні. Фото: Credit Agricole Ukraine

Базовий для створення реанімобілів та карет швидкої допомоги Volkswagen Crafter користується чи не найбільшою популярністю у замовників. Він у залежності від класу комплектації "швидкої" може мати різну вантажопідйомність (3,0, 3.5 та 5,0 т) і три варіанти довжини (від 5,98 до 7,39 м), в т.ч. з подовженим звісом.

Один з критеріїв вибору моделі для реанімобілів медики вбачають у висоті салону, що у максимальному внутрішньому розмірі за трьома версіями може сягати від 2,34 м до 2,8 м. Це дозволяє бригаді реаніматологів у повний зріст проводити невідкладні інтенсивні дії навіть під час транспортування пацієнтів до лікарні.

У Crafter – надійна для наших доріг ходова та гарний вибір 4-циліндрових моторів 2.0 TDI CR або 2.0 BiTDI CR потужністю від 109 до 163 кінських сил.