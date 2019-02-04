Перегони виявились не такими вже й повільними, як можна було подумати.

Дрег-рейсінг, або перегони на прямому відрізку довжиною у чверть, половину чи цілу милю – річ видовищна й дозволяє показати, хто буде кращим на стартах зі світлофора. І байдуже, водите ви суперкар, спорткар, хетчбек чи… вантажний фургон.

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Хлопці з каналу ​​Carwow вирішили перевірити, який з популярних у Британії фургонів найшвидший. І нехай це відео не про найшвидший спрінт, зате точно не про найповільніший.

У сюжеті показано три вантажні фургони з довгою колісною базою: Ford Transit, Volkswagen Crafter та Mercedes-Benz Sprinter. Це найпопулярніші великі комерційні автомобілі у Європі, які завжди змагаються між собою за корону у сегменті.

Всі три автобуси мають 2,0-літрові дизельні двигуни з турбонаддувом під капотом. Crafter є найпотужнішим з 177 к.с., за ним слідує Ford з 170 к.с., а замикає трійку Mercedes, у якого продуктивність становить лише 163 к.с. При цьому Sprinter є єдиним серед цчасників заїзду з автоматичної коробкою передач, а Transit – єдиний передньопривідний.



Спойлер: незважаючи на найменш потужний двигун, кращим на спринті виявився Sprinter.

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