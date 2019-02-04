Гонки оказались не такими уж и медленными, как можно было подумать.

Дрэг-рейсинг, или гонки на прямом отрезке длиной в четверть, половину или целую милю – вещь зрелищная и позволяет показать, кто будет лучшим на стартах со светофора. И неважно, водите вы суперкар, спорткар, хэтчбек или... грузовой фургон.

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Ребята с канала Carwow решили проверить, какой из популярных в Британии фургонов самый быстрый. И пусть это видео не про самый быстрый спринт, зато точно не про самый медленный.

В сюжете показано три грузовых фургона с длинной колесной базой: Ford Transit, Volkswagen Crafter и Mercedes-Benz Sprinter. Это самые большие коммерческие автомобили в Европе, которые всегда соревнуются между собой за корону в сегменте.

Все три автобуса имеют 2,0-литровые дизельные двигатели с турбонаддувом под капотом. Crafter является самым мощным из 177 к.с., за ним следует Ford с 170 к.с., а замыкает тройку Mercedes, у которого производительность составляет всего 163 к.с. При этом Sprinter является единственным среди участников заезда с автоматической коробкой передач, а Transit – единственный переднеприводный.

Спойлер: несмотря на наименее мощный двигатель, лучшим на спринте оказался Sprinter.

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