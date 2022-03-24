Для потреб ЗСУ буде передано партію з 50 спеціалізованих автомобілів, які мають високу прохідність і обладнання для допомоги пораненим.

Україна отримала від міжнародних партнерів 50 автівок швидкої медичної допомоги. Автомобілі є частиною гуманітарної допомоги від країн ЄС, яку Україна активно отримує з початку повномасштабного російського вторгнення.

Читайте також: Українська армія отримала нову техніку "Кевлар-Е"

Як повідомляє міністр охорони здоров'я, "швидкі" будуть передані для потреб Збройних сил України.

"27 днів українські військові продовжують протистояти російській агресії. Зі свого боку, в тилу, ми намагаємося забезпечити їх аптечками, ліками та необхідними транспортними засобами, завдяки яким лікарі можуть надавати допомогу пораненим. Ми розуміємо, що на лінії фронту кожна хвилина може вартувати життя, і тому важливо, аби медики могли максимально безпечно в максимально стислі терміни евакуйовувати поранених із зони бойових дій та надавати їм необхідну допомогу", — зазначив Віктор Ляшко.

Автівки Mercedes-Benz мають високу прохідність, відповідний рівень захисту та обладнання, необхідне для порятунку життя в умовах бойових дій. Автомобілі швидкої допомоги дозволяють евакуювати до 4 поранених одночасно.

Нині частину автівок вже доставлено в регіони, де тривають активні бойові дії. Ще частина "швидких" має надійти в Україну найближчими днями.